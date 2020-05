Gattel presenta semáforo actualizado; Quintana Roo se mantiene en rojo

CANCÚN, Q.ROO.- Este viernes durante la conferencia matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer el mapa actualizado de cómo se mantiene cada estado de acuerdo al semáforo del Plan de la Nueva Normalidad, donde se ve que Quintana Roo continúa en rojo.

López Gatell mencionó que esta evaluación se hizo el día de ayer 28 de mayo, por lo tanto, es la más actualizada.

"Esta evaluación se hizo el 28 de mayo y es la más actualizada", señaló Hugo López Gatell.

Por su parte el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue claro en que la pandemia no ha terminado, por lo que las medidas sanitarias no se deben quitar y muy probablemente no se quitarán en muchos años.

El funcionario recalcó de nueva cuenta que cada semana los estados serán notificados por la autoridad sanitaria federal, acerca de cuál es su nivel de riesgo y las entidades serán responsables de establecer las aperturas correspondiente de las actividades que vayan de acuerdo con el semáforo del Plan de la Nueva Normalidad presentado por el Gobierno federal.