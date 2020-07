Ghetto Kids inyecta alegría con su tema Muévelo Sacúdelo

Uno de las agrupaciones favoritas de género urbano en México es Ghetto Kids, quienes aprovecharon el confinamiento para no salir del estudio y ofrecer a sus seguidores una nueva rola que es “Muévelo Sacúdelo”, con la que buscan que los escuchan se olviden de todo y viajen un ratito a la playa con ellos, aseguró en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Luis Díaz, integrante de la banda.

“Hasta el momento estamos manteniéndonos sanos durante este confinamiento y tratando de seguir con la creatividad para trabajar, hemos estado mucho tiempo en el estudio escribiendo temas nuevos que pronto van a poder escuchar y gracias a este confinamiento surgió ‘Muévelo Sacúdelo’, nuestro más reciente sencillo”, expresó Luis, quien asegura pondrá a bailar a su público y los llevarán a un rico paseo.

“Es una canción totalmente dedicada al verano con la que esperamos que los escuchen pasen un buen rato, habla de la belleza de la mujer y de pasarla padre, la intención es darle un buen momento a la gente y que olvide este tema del confinamiento y se transporte con nosotros a la playa al menos por los dos minutos que dura la canción”.

Van por un nuevo hit

Muchos de los temas de Ghetto Kids se han convertido en éxitos que rompen record de reproducciones, lo mismo esperan de Muévelo Sacúdelo.

“Hemos tenido éxitos constantes, Coqueta que fue nominada al Latin Grammy, Tra tra tra tuvo cien millones de reproducciones en dos plataformas, son sueños que uno ve de pronto lejanos pero cuando llegan se agradecen, se festejan pero no nos quedamos ahí, siempre tenemos la intención de avanzar y ver por lo que viene, gracias a eso estamos estrenando Muevelo Sacúdelo con la intención que sea un nuevo hit y este en el gusto de la gente”, detalló y auguró Luis, quien reveló que continúan el contacto con su público a través de las redes sociales y reveló que el video de este nuevo tema estará listo la próxima semana.

“El próximo jueves a las 7 de la noche estaremos estrenando de manera oficial el video de Muévelo Sacúdelo, estamos teniendo apoyo de plataformas, de la revista Radar, hasta hoy llevamos 225 mil reproducciones de este nuevo tema, esperamos llegar al millón a fin de mes”.

Ghetto Kids responde a las críticas

Es bien sabido que muchas personas critican el reggaetón y los ritmos urbanos, recientemente Susana Zabaleta y Armando Manzanero hicieron duras críticas al género pero Luis responde.

“Creo que estos exponentes que criticaron al género urbano son muy grandes pero lamentablemente son ya de edad avanzada, las generaciones van cambiando y así como el rock en su momento fue criticado, ahora pasa lo mismo, lo nuevo asusta a los mayores y no logra entrar en el mismo concepto que los chavos. Yo entiendo el regaetton pero no el trap y no por eso, debo tener el oportunismo de decir que es menos de lo que yo hago, es un error grave que tiene la gente mayor, creo que cualquier crítica constructiva es bien recibida; ahora, el género avanzó y ha evolucionado, ya no es agresivo con las mujeres, justo porque exponentes como nosotros queremos darle otra cara y otro contexto”