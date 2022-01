Giancarlo Ruíz brilla siendo “El Rey de la Fiesta”

Mostrando un análisis profundo en torno a la dualidad, el actor interpreta dos personajes diametralmente opuestos en la historia que estrena el próximo jueves 20 de enero. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el actor comparte el reto que representó para él este proyecto y cómo se preparó para lograrlo.

Tras algunas pláticas con el director, decidieron hacer mancuerna para llevar a cabo El Rey de la Fiesta, que se comenzó a filmar en 2019 y para la cual Giancarlo Ruiz hizo una gran investigación en torno a personas gemelas para poder interpretar a la perfección a Héctor y Rafael, cada uno en su mundo.

Para Giancarlo fue toda una experiencia que le dejó un gran aprendizaje