Reciben militantes del PRI a su líder nacional

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- En su visita a Playa del Carmen, René Juárez Cisneros, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió justicia por la muerte de Miguel Ángel Loo Calvo, quien en vida fue director de Desarrollo Rural y representante de dicho partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Juárez Cisneros se reunió ayer con candidatos a diferentes puestos de elección popular, militantes y simpatizantes del PRI, en un salón de la colonia Ejidal. Ahí, el principal tema fue el caso de Loo Calvo, quien fue encontrado sin vida la tarde de ayer.

“Lo primero que tengo que decirles, es que me siento profundamente agraviado, me siento molesto, me siento triste, me siento mal porque un hombre como Miguel no merecía terminar así... exigimos a las autoridades que cumplan con su responsabilidad e investiguen este crimen y se castigue a los culpables, eso es lo menos que deben de hacer”, dijo a la concurrencia el dirigente nacional del PRI.

No fue el único que tocó el tema, en su intervención Manuel Díaz Carvajal, presidente estatal del PRI; Raymundo King de la Rosa, candidato a senador; Leslie Hendricks Díaz, candidata a diputada; y Martín de la Cruz Gómez, quien compite por la presidencia municipal de Solidaridad, siempre recordaron en su discurso este suceso e igualmente se sumaron al llamado de justicia.

“Hoy se encontró el cuerpo de mi amigo Miguel Ángel Loo sin vida (…) un gran priista de muchos años, con la lealtad, la lealtad a su partido, un hombre de principios”, sostuvo Díaz Carvajal en su intervención.

Y, aunque se pidió un minuto de silencio, los militantes optaron por aplaudirle al ahora occiso, la cual sonó con voces que pedían justicia.

No obstante, también el evento priista sirvió para recordar a los militantes que siguen las campañas electorales y por ello los dirigentes pidieron el voto para los candidatos de dicho partido.