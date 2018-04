Gloria Azucena, un gran talento de Puerto Morelos

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Por algo Puerto Morelos es un “Pueblo con Encanto”. No solamente cautiva con el “paraíso” que ofrece a sus visitantes, también es cuna de grandes talentos. ¡Con ustedes…Gloria Azucena Casanova Chan, la nueva “joya” del municipio más joven del estado!

“Mi papá siempre me ha ayudado en todo, también a cantar y declamar, mientras que mi mamá se ha ocupado del vestuario y maquillaje. Ella es la que se encarga de mis documentos. Siempre voy a estar agradecida con ellos, son los que más me ayudan, somos un equipo de trabajo”, destaca a Novedades Quintana Roo.

A sus 13 años de edad, la alumna de la Secundaria Técnica Número 7 Primero de Junio, quien cursa el segundo de secundaria, ya es toda una artista, con una voz privilegiada, que incluso, ya le permitió trascender fronteras. Una estrella “deslumbra” en el firmamento, orgullosamente portomorelense.

Sus aptitudes como cantante, confiesa, lo heredó de su familia, “desde que estaba en el vientre de mi mamá”.

“Mi papá (Jorge Mario Casanova Guevara) toca la guitarra, igual, canta. También a mi mamá (Azucena de Guadalupe Chan) le gusta mucho la música, prácticamente desde que nací me la inculcaron. Cuando comencé a cantar con él, supe que era lo que quería hacer para toda mi vida. Me ponía los tacones de mi mamá para bailar y cantar. Es algo que nunca voy a olvidar, pues son muchos recuerdos que siempre tendré en mi conciencia”, manifiesta.

Y advierte: “Mi máximo sueño es seguir cantando, como decía, es a lo que me quiero dedicar”.

Desde que aparece en el escenario y toma el micrófono, estremece las fibras más sensibles de su público. Asume su papel y con la personalidad que la distingue, como recompensa obtiene una carretada de aplausos, el “alimento” que la mantiene en busca del constante éxito.

Diputada por un Día

Al margen del canto una de sus mayores satisfacciones en su incipiente, pero muy prometedora carrera, es haber participado en el concurso “Diputado por un día”, en la que fue distinguida con un notable primer lugar.

“Fue un orgullo participar, una experiencia emocionante escuchar las propuestas de todos los niños. En mi caso, elaboré propuestas de lo que me gustaría hacer, sin duda, algo muy bonito, una dinámica muy buena. La política también me llama la atención, en realidad, muchas cosas, pero más el canto, es lo que me gusta más”, reconoce emocionada, ataviada con un vestuario que enaltece su más puro nacionalismo.

Como buena portomorelense, no deja de “chulear” a su tierra, “un lugar muy bonito, tranquilo, con una playa muy hermosa”.

“Mi escuela me gusta mucho porque tiene la vista hacia el mar, algo que no todas tienen, un privilegio”, concluye.