Gloria Trevi promete show en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Emocionada por lanzar su nuevo sencillo “Me lloras” al lado de Charly Black, la cantante Gloria Trevi invita a sus fanáticos a que disfruten del video en el que luce sensual, empoderada y rodeada de musculosos bomberos que le ayudan a vengarse del marido que le puso el cuerno.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Trevi comparte los detalles del lanzamiento y prometió que el próximo año pisará tierras cancunenses para promocionar su nuevo proyecto, del cual también nos habló.

“El video de este nuevo tema lo van a amar, está Ryan Carnes que es un actor súper famoso que ha estado en ‘General Hospital’ y ha hecho varias apariciones muy exitosas en Estados Unidos, pero sobre todo es guapo y súper linda persona, sencillo y profesional, le tocó hacer escenas candentes, pero no conmigo, porque es el esposo y lo caché poniéndome el cuerno, y pues tengo que castigarlo, pero yo tuve todo un cuerpo de bomberos para vengarme”, detalló Gloria acerca del video de este nuevo tema “Me lloras”, el cual lanzó ayer en todas las plataformas digitales y que al cierre de esta edición ya contaba con más 271 mil reproducciones y más de tres mil comentarios positivos.

En este nuevo sencillo, Gloria Trevi juega con el género urbano, además de mezclar otros ritmos que se suman a la variedad de los sencillos lanzados anteriormente.

“Esta canción quedó espectacular, te hace bailar, tiene una base en lo urbano por el productor que es Jeon, cuando hablé con él le dije quiero algo fuerte, ese golpe pecador que hace mover la cadera de las mujeres, pero lo quiero con esa onda de cumbia, él trabajó con eso y le metió una onda de conga, en una parte hasta los bomberos de calendario salen bailando en viborita, luego llegó la colaboración de Charly Black, especialista en reggae e hizo su parte, quedó súper bonita”, detalló la cantante, quien ha venido presentando sencillos de manera periódica y todos con un género distinto.

“‘Que me duela’ es más pop, hice ‘Dímelo al revés’, de la misma manera canto ‘Más buena’ ,‘Cuando un hombre te enamora’, que son completamente diferentes, una es rock, la otra pop, vienen las baladas, pero este material está hecho así, no lo considero como un disco, eso ya no existe, es un proyecto que quiero que enmarque una gira bien freg... y que la música venga y salga de manera orgánica y que pueda presentar un tema al mes”, dijo, además adelantó lo que viene en los próximos meses.

“Vienen baladas bien fuertes, música dance que a mí me gusta mucho, no me dejo llevar por lo que está de moda, me gusta evolucionar y aprender de lo que está sonando, fusionar cosas, pero siempre lo que a mí me llega al corazón, lo que me encanta”, puntualizó.

Iniciará gira el próximo año

En 2015 Gloria se presentó en la Plaza de Toros y un años después se anunció un concierto que se canceló, desde entonces sus seguidores esperan un milagro para tener a esta sensual y energética mujer de nuevo en tierras caribeñas y a palabras de la cantante, el momento llegará y muy pronto, ya que el próximo año iniciará gira para presentar su más reciente proyecto musical y estamos en el mapa.

“De la gira no puedo decir mucho al respecto porque haré una conferencia de prensa cuando la presentemos, pero será hasta el otro año porque los preparativos son heavys, van a haber ensayos para lograr lo que quiero, es algo bien diferente a lo que he presentado, pero va a estar apasionante y bien bonito”, aseguró.

“Creo que Cancún es el sueño de todos los artistas, hacer allá una gira con cuatro o cinco conciertos, Cancún es uno de mis lugares favoritos, hace unos meses estuve por allá disfrutando el mar, descansando de la gira de ‘Versus’, por lo menos el año que entra estaré con ustedes pero en la onda de -vamos a prendernos en un concierto-, nunca los olvido, los amo con todo el corazón”, finalizó la intérprete.