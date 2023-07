Gobierno de Cancún ofrecen limpieza para abrir celda emergente

Vecinos de ocho colonias bloquearon los accesos a la celda emergente, ubicada en la parcela 1,113 de la colonia Rancho Viejo, lo que ocasionó que alrededor de 20 camiones no depositaran los desechos provenientes de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Poco antes del mediodía, vecinos de varias colonias (la mayoría no municipalizadas y otras incluso conformadas por invasiones), como México, Las Palmas, Tres Hermanos, Villas Otoch, entre otras, bloquearon el paso de los camiones con piedras y grandes desechos.

A la entrada de la parcela, que hace unos 10 años se usaba como relleno sanitario, vecinos retuvieron a siete camiones con su personal, para protestar por la decisión aprobada en el cabildo de Benito Juárez para disponer dicho espacio para colocar la celda emergente hasta por seis meses, en lo que se mantiene la suspensión temporal del relleno sanitario y de la empresa concesionaria.