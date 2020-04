Gobierno de Quintana Roo limita a 4 horas la duración de velorios de víctimas de coronavirus

Chetumal.- Los familiares de las víctimas del coronavirus solamente dispondrán de cuatro horas para despedirse de sus seres queridos, de acuerdo con los lineamientos para el manejo de cadáveres que fue notificado esta semana a autoridades y funerarias de Quintana Roo.

El documento publicado en el Periódico Oficial del Estado establece que la velación del cuerpo debe evitarse, por lo que la autoridad de salud, solicitará a los familiares realizar la disposición final del cadáver de inmediato.

Pero en caso de llevarse a cabo, la velación no debe pasar de cuatro horas, con máximo de asistencia de 20 personas y no se puede abrir el ataúd. El personal y directivos de la funeraria, seguirá las recomendaciones de la Jornada de Sana Distancia, por lo que no puede limpiar o embalsamar el cadáver.

También establece que la disposición final del cuerpo puede ser la cremación o inhumación, de acuerdo a lo que decidan los familiares.

En el caso de la cremación, se realizará si el cuerpo está plenamente identificado y reclamado, que la familia ha sido informada y esté de acuerdo, y que no se trate de una muerte violenta o en investigación judicial. Las cenizas se podrán manipular sin ningún riesgo.

Para la inhumación del cadáver por Covid-19, los lineamientos establecen que debe de ser en tumbas individuales claramente marcadas, y no se realizará exhumación de cuerpos antes de 180 días, a partir de la fecha de la inhumación.

Cadáveres de víctimas de coronavirus deben tratarse con dignidad

Los Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por Covid-19 en México, establecen las directrices para el trato digno del cadáver y apoyo a deudos, evitar la saturación de los sistemas de manejo de los cadáveres, reducción de riesgo de transmisión, y planeación para una fase masiva de cuerpos.

Precisa que tras el deceso y antes del traslado del cuerpo a la morgue, se permitirá a dos personas ver al fallecido, sin establecer contacto físico, y supervisados por personal de salud.

El cadáver se introducirá en una bolsa de traslado para cadáveres, y al momento de entregar el cuerpo a los familiares, estos debe de contar con un plan de disposición y con los servicios funerarios contratados.

Los lineamientos prohíben la incineración de cuerpos no identificados o identificados no reclamados de personas fallecidas por sospecha o confirmación de coronavirus.