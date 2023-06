Gobierno insiste: Puerto Cancún debe reabrir paso en los dos carriles

El gobierno de la ciudad mantendrá la postura de abrir los dos accesos de Puerto Cancún, en la reunión que sostendrá este lunes con los habitantes de dicho fraccionamiento.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, confirmó que se hará dicha petición, pese al anuncio realizado anoche por la administración de Puerto Cancún en el que recula sobre la restricciones en el tránsito vial.

"Estamos buscando generar consensos y que haya siempre un ganar-ganar para todos, para la sociedad, para los cancunenses y también para Puerto Cancún en este caso. Vamos a tener esta reunión el lunes, se está trabajando en el dictamen, en el informe de movilidad del Imoveqroo para ver la afectación real. Tal vez no existe, no podemos suponer, por eso tiene que ser todo con un levantamiento, con un estudio”.

Sin embargo, reiteró que las decisiones se tomarán con base a los resultados que presente la auditoría vial, la cual se prevé deberá estar lista en alrededor de dos semanas.

Aseguró que, por parte del gobierno municipal, hay un diálogo abierto para solucionar esta situación, originada desde el pasado sábado 27 de mayo, cuando la administración de Puerto Cancún implementó limitaciones parciales en la circulación vehicular en los accesos de la avenida Bonampak y del bulevar Kukulkán durante horarios pico de tráfico.

Esta decisión ocasionó una petición por parte del gobierno municipal para que dejaran de implementar dicha medida, sin mucho éxito.

Sin embargo, la noche de ayer la administración de Puerto Cancún anunció la suspensión de dicha medida hasta el lunes 12 de junio, luego de la reunión con las autoridades locales.

Este anuncio se dio horas después de que Peralta de la Peña reconoció que se prevé cerrar el acceso que conecta Puerto Cancún a la zona hotelera, en caso de persistir el bloqueo en ambas entradas hacia el fraccionamiento.