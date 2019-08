Gobiernos ahorcados

El mayor recaudador de impuestos es el gobierno federal mismo que año a año, determina, mediante disposiciones financieras, cuál será la propuesta presupuestal a enviar al Congreso de la Unión, para que éste asigne lo respectivo a las dependencias del Ejecutivo Federal; a los estados federados y municipios, de modo que la distribución que no es en función de correspondiente a lo que tributan o producen las 32 entidades de la República Mexicana, sino con base en el número de pobladores y de acuerdo con el censo que elabora cada X tiempo el Inegi cuya labor es multidisciplinaria y de índices.

El sistema gubernamental federal, que no es más que la decisión de Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su sexenio, asumido desde el 1 de septiembre, no oficial y el 1 de diciembre, constitucional mismo que concluyó cancelar la obra en construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) con costos mayores a 170 mil millones de pesos aproximadamente e iniciar proyectos en Santa Lucía y el Tren Maya, en el sureste o sea que enlace a la Península de Yucatán con Tabasco y Chiapas; desde luego, en mi opinión, sin fundamentos legales y procesales e únicamente con presunción de corrupción.

Los programas mentales de AMLO, vienen en sustento ahorrativo pero marginan y afectan a diferentes segmentos poblacionales; consentir actos de bloqueos de vías férreas, donde se abastecen insumos para la industria y el comercio, además premiando a una agrupación del magisterio afín, dar a los nínis o desempleados becas de 3 mil 600 pesos por mes y abandonar al sector salud en etapa de internado y servicio social proponiendo que los médicos en jubilación vuelvan al activo, parece una historia truculenta.

López sostiene que todos los analistas están equivocados y él tiene otros datos, pero poco a poco los estados con reducciones presupuestales, mes a mes, (que todavía está por definir si es del 15% o más), y los ayuntamientos ahorcados con deudas multimillonarias sin desarrollo e inversión en equipamiento para el servicio de sus gobernados, pero don Andrés en su terquedad y visión de un estado de economía interna, está conduciendo a México, al precipicio sin inversión extranjera, disminución de remesas de los emigrados a Estados Unidos, con pobre inversión nacional y parálisis de sectores como el del transporte, construcción, inmobiliaria y rural.

Si el tributo nacional: IVA; ISR; STPS; ISAN y productos de carreteras, marítimos y aéreos son de los habitantes del país, por qué ahorcar el desarrollos de los estados y pretender ahorros con la complicidad de los poderes de la unión y beneplácito de una relativa población cautiva por la popularidad de Andrés Manuel que no es la mayoría de los mexicanos y ¡Al tiempo!