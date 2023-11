Golpe a la corrupción

La depuración de la Policía de Cancún es un paso importante. La noticia que confirmó la presidenta municipal Ana Paty Peralta sobre la baja de 37 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito (Sscyt), por actos de corrupción y abuso de autoridad, es un paso que trasciende la lucha contra la delincuencia y la impunidad, porque impacta positivamente en la confianza, la certidumbre y la gobernanza.

La presidenta ha manifestado durante más de un año de gestión su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y con la erradicación de la corrupción en todas las áreas de la administración, particularmente en la corporación policial. En ese contexto se inscribe la baja de dichos elementos.

Es una muestra de que la primera autoridad está cumpliendo su palabra. Esta medida es sólo un primer paso de un plan estratégico a largo plazo, que incluye un proyecto de videovigilancia, la certificación de la Academia de Policía, la inclusión de nuevas tecnologías en seguridad y un ajuste que mejore los salarios de policías en activo.

En el fondo, también es un aviso a otras dependencias, a todas, sin excepción, para que la transparencia y la honradez en el desempeño del servicio público sean normas que no se condicionen bajo ninguna circunstancia. Nadie debe olvidar que la llamada transformación enarbola principios que, a las puertas de un año electoral, no pueden ponerse en entredicho.

Sobre lo último, ya hay noticias. Esta semana Ana Paty confirmó su deseo de participar en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura y competir en 2024. Sostuvo: “No me gusta adelantarme a los tiempos ni mucho menos, sí voy a participar en el registro interno de nuestro partido, pero bueno, ya les daremos a conocer todo. Hoy estoy trabajando y hay mucho, mucho que hacer y seguir dando”. Lo dijo todo.

Evidentemente, asuntos como el de la Policía Municipal le ayudan a fortalecer la imagen como autoridad que gobierna con mano firme.

Desorbitado

La seguridad y la paz no tienen color político y la gobernadora Mara Lezama lo tiene claro. En Playa del Carmen entregó 20 unidades: 10 tipo Pick Up, tres vehículos tipo sedán y siete motopatrullas, equipadas con tecnología de última generación. Solidaridad es el único municipio no administrado por la 4T, que ella lidera en Quintana Roo. Por lo mismo recalcó: "Las nuevas unidades son para el cuidado de la población en Solidaridad”.