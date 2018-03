Adiós a las cuotas

Con sus estatutos convertidos en letra muerta, los partidos políticos en Quintana Roo son obesas garrapatas que se alimentan por completo del presupuesto gubernamental –dinero aportado con mucho esfuerzo por el contribuyente–, despreciando la obligación de sus militantes de aportar cuotas mensuales para concentrarse en el néctar de las prerrogativas estatales y nacionales.

Con solicitudes de transparencia entregadas a las dirigencias locales exploramos el monto total cosechado por concepto de cuotas recibidas durante todo 2017; la respuesta no fue sorpresiva y confirma la dependencia total del dinero del contribuyente en estos institutos políticos donde lo único que conocen son las cuotas de otro tipo, relacionadas con el reparto de posiciones que están en juego en cada contienda. Nada de financiamiento por sus propios medios.

A pesar de ser sujetos obligados en la ley de acceso a la información pública vigente, la mayoría de los partidos estatales batearon la solicitud de información, con la única excepción del PRI que contestó en tiempo y forma.

En el oficio de respuesta firmado por el secretario de finanzas del PRI Quintana Roo, Héctor Adolfo Moreno Dávila, el ex partidazo reportó que durante todo el 2017 no recabaron cuotas.

Según el funcionario partidista, ni un miserable peso entró a las arcas del partido en todo el año para fortalecer su operatividad, demostrando que dependen por completo del dinero que fluye de las prerrogativas estatales y nacionales.

Pero el hecho revelado por el área de finanzas contraviene los Estatutos del Partido, que en sus artículos 35, 59, 60 y 61 establece la obligatoriedad del pago de una cuota mensual y algunas de carácter extraordinario a todos sus militantes, so pena de perder sus derechos partidistas.

En el Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas del PRI donde se definen las sanciones para los morosos se señala en los artículos 54 y 55 que quienes incumplan con el pago de cuotas después de tres requerimientos de pago serán suspendidos “en sus derechos como militante o en el ejercicio de cargos partidistas”.

Si esta regla se aplicara al pie de la letra en Quintana Roo no quedaría ningún priista con sus derechos vigentes, ni siquiera los que han sido ungidos como virtuales candidatos que al no haber cubierto sus cuotas deberían ser descalificados en automático, al igual que los dirigentes estatales y municipales que no predican con el ejemplo.