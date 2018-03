Los alcaldes se van

Persiguiendo sus sueños electorales de un trienio de poder o de otra posición política, ocho de los 11 alcaldes quintanarroenses abandonan la silla, a pesar de que la ley electoral local les brinda la posibilidad de permanecer al frente del gobierno en temporada de campañas.

Los primeros en saltar de las alcaldías fueron la playense Cristina Torres Gómez, quien solicitó licencia por 90 días junto con siete de los regidores que integran el Cabildo de Solidaridad para dedicarse de lleno a prepararse para la contienda próxima, y el chetumaleño Luis Torres Llanes, que confiando en su capital político se apartó de la alcaldía capitalina para iniciar su campaña por la diputación federal del segundo distrito.

Los dos Torres están hermanados políticamente, ya que ambos son ex priistas que encontraron su camino en las filas del PAN y del joaquinismo, y hoy por hoy son de los principales cuadros de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”.

Pero también con licencia en mano están el alcalde bacalarense Alexander Zetina Aguiluz, la priista de Felipe Carrillo Puerto Paoly Perera Maldonado, Juan Carrillo Soberanis de Isla Mujeres, el alcalde turquesa de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona, la presidenta de Puerto Morelos Laura Fernández Piña y la panista cozumeleña Perla Tun Pech, quienes pretenden ser reelectos ahora por tres años.

Los alcaldes suspirantes solo están poniendo en orden sus asuntos pendientes y “planchando” su sucesión temporal para evitar sobresaltos antes de lanzarse de lleno a la caza de sus ambiciones políticas, sin las limitantes legales que tendrían que respetar si se mantuvieran en sus cargos.

La gran sorpresa la dio el edil cancunense Remberto Estrada Barba, quien contra todo pronóstico anunció este miércoles que no contenderá por la reelección y que concluirá su periodo en ese importante Ayuntamiento, abriendo la posibilidad al líder estatal del Verde, José de la Peña Ruiz de Chávez, de convertirse en candidato en condiciones muy complicadas por la intensidad de la inminente batalla.

Por su parte, el alcalde del municipio maya de José María Morelos, José “Cheya” Baladez Chi, manifestó desde hace meses que no buscaría la reelección, al igual que su correligionaria priista Romalda Dzul Caamal en Tulum, quien no compitió para ceder la candidatura del PRI a su hermano, el ex alcalde Marciano Dzul, quien intentará llegar por segunda vez a la presidencia municipal partiendo como favorito.