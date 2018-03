La licencia de Carlos Mario

Entre las 11 licencias aprobadas este miércoles por el Congreso local –un número excesivo e insultante– destacó la solicitada de última hora por Carlos Mario Villanueva Tenorio, una de las figuras del Partido Encuentro Social (PES) que persigue la candidatura a la alcaldía capitalina, silla que ocupó a partir de 2011 con la casaca del PRI.

Junto a la licencia del hijo del ex gobernador chetumaleño Mario Villanueva Madrid el Congreso dio luz verde a las licencias temporales solicitadas por Fernando Zelaya Espinoza, Mayuli Martínez Simón, Elda Candelaria Ayuso Achach, Ana Patricia Peralta de la Peña, José de la Peña Ruiz de Chávez, Laura Beristáin Navarrete, Emiliano Ramos Hernández, José Esquivel Vargas, Raymundo King de la Rosa y Leslie Hendricks Rubio.

El cachorro Carlos Mario Villanueva olfatea su oportunidad y pretende arrebatarle la candidatura a Don Hernán Pastrana Pastrana, carta fuerte de Morena y ex alcalde priista que dejó buena huella. La licencia obtenida por el hijo de Mario Villanueva alienta las especulaciones en una de las posiciones más importantes para la capital del estado.

Y si bien la disputa de la candidatura ya es oficial entre Carlos Mario Villanueva y Don Hernán Pastrana –gladiadores de la coalición formada por Morena, PES y PT–, no hay que perder de vista al ex alcalde ex priista Andrés Ruiz Morcillo, a quien el Tribunal Electoral del Estado le dio palo en su intención de colarse como segundo candidato independiente a la alcaldía capitalina.

Difícilmente Morcillo se resignará al recibir el primer golpe y es casi un hecho que recurrirá a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Federal para arrebatar el otro boleto respaldado por un elevado número de firmas, al tú por tú con las cosechadas por su adversario triunfador Julio “Taquito”, quien ya aguarda el inicio de las campañas.

El panista Fernando Zelaya obtuvo su licencia para separarse de la diputación local, preparadísimo para disputar la alcaldía capitalina que también persigue la priista retadora María Hadad Castillo.

Tampoco sorprendió la licencia temporal del perredista Emiliano Ramos Hernández, quien libra una durísima batalla con el ex priista José Luis “Chanito” Toledo Medina por la candidatura a la alcaldía de Cancún, compitiendo en la coalición formada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

Vaya que las solicitudes de licencias en el Congreso compitieron con las solicitadas este miércoles en la dirección de Tránsito.