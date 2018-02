Ocultan estafa en Sesa

La Secretaría Estatal de Salud conserva un brazo invadido por la gangrena, ya que la escandalosa venta de plazas iniciada en la recta final del gobierno de Roberto Borge ha sido tapada con gasas y vendas por la directora administrativa Elvia Aguillón Moreno, quien reemplazó a Martha González Castillo, señalada como involucrada en la maniobra delictiva presuntamente emprendida por Roberto Poot Vázquez, líder del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage).

El fraude abarcó los períodos de Lorenzo Ortegón Pacheco y Alejandra Aguirre Crespo y

lo cosechado en esa estafa monumental ascendió a cinco millones de pesos, entregados por 250 ingenuos que entregaron cantidades en efectivo que oscilan entre los 35 y los 70 mil pesos. La firma de Martha González Castillo –la anterior administradora, desplazada el 19 de julio de 2017– estaba estampada en los oficios tan convincentes.

Por salud pública Elvia Aguillón Moreno estaba obligada a iniciar una investigación a fondo para el deslinde de responsabilidades, pero a la vista de los hechos llegó a encubrir el delito, yendo contra la política de combate a la corrupción emprendida por el gobierno de Carlos Joaquín González.

El Roblesgate

Un caso opuesto es el desfalco de recursos públicos de la federación en el que habría incurrido la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quien utilizó como estrategia convenios con televisoras estatales para desviar montos multimillonarios. La investigación del caso a nivel local poniendo en la mira de las autoridades a tres altos ex funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).

En mayo de 2017, el contralor Rafael del Pozo Dergal advirtió que en el SQCS encontraron el rastro de unos 800 millones de pesos presuntamente pagados por la Sedatu que se esfumaron de manera misteriosa de la dependencia.

Esta investigación durmió por mucho tiempo en algún archivero y nada se supo de ella hasta que los medios nacionales sacaron a la luz el descubrimiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación de este aparente megadesvío de Rosario Robles.

La directora del Sistema, Martha Silva Martínez, informó que los ex funcionarios involucrados en la operación son el ex director, Jorge Acevedo Marín, el ex director administrativo, Gerardo Vázquez Handall, y el ex director jurídico Fabián Herrera Manzanilla, Cronista de Chetumal.