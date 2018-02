Gomita deja con 'ojo cuadrado' a sus seguidores

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La comediante que se dio a conocer en el programa Sabadazo como la payasita gordita que le caía bien a todos, ahora es una mujer completamente diferente, con 20 kilos menos y unas cuantas cirugías que la han llevado a posar en revistas para caballeros, en exclusiva para Novedades Quintana Roo comentó que esta nueva imagen le ha dado más trabajo y dentro de las ofertas que Araceli Ordaz tiene está posar en cueros para una importante publicación.

Tras su reciente incursión en “Las locuras del Tenorio”, donde Araceli da vida a Doña Inés, la bella mujer por la que Don Juan y Don Luis se pelean, es bien sabido que esa mujer siempre ha estado interpretada por actrices de excelente figura y esta vez no fue la excepción, pues desde que esta joven se dio a conocer en el programa sabatino a la fecha, hay una diferencia abismal que la hace sentir orgullosa; durante su reciente visita a Cancún con esta puesta en escena, Gomita platicó en exclusiva sus nuevos proyectos profesionales.

“Me siento muy contenta de ser parte de ‘Las locuras del Tenorio’, estamos risa y risa todo el tiempo, me siento muy apapachada, estoy muy feliz con mi obra, empiezo un nuevo proyecto en televisión, internet y redes sociales en estas semanas, pero es una sorpresa que ya verán. Vienen cosas muy interesantes este año para Gomita, este 2018 viene hermosísimo para mí, lo estoy disfrutando muchísimo y es un año lleno de trabajo, que no quiero decir mucho porque luego se salan los proyectos, pero entre ellos hay planes con una revista”, contó en secreto la guapa comediante, quien pudimos ver anteriormente en la revista H para hombres con fotografías bastante sensuales que dejaron con el ojo cuadrado a sus seguidores.

También tiene talento

Con respecto a su nueva imagen, Araceli Ordaz, de 22 años, confesó que aunque bajó de peso y se sometió a diversas cirugías por vanidad, esto le ha generado más propuestas de trabajo.

“Seguro que sí, esto lo hice por imagen, no por buscar trabajo, lo hice para verme bien pero seguro que sí me ha multiplicado el trabajo porque llamo mucho más la atención pero también entrego todo en el escenario, todo lo que he aprendido desde que tengo ocho años creo que ha valido la pena y estoy cosechando esos frutos para cuando yo esté viejita, mi trabajo puedan disfrutarlo mis nietos”, expresó.

Sacrificios que le dan frutos

“Actualmente me estoy matando en dietas, ahorita pura proteína, medicina, con pastillas y eso, estoy muy bien controlada, de vez en cuando me doy un gustito cuando se me antoje siempre y cuando no sea muy seguido jajaja, pero todo sea para seguir en forma y estar bien”, puntualizó la mujer que generó polémica con sus radical cambio a talla 5.