Es importante hacer un reconocimiento al presidente ya que gracias a todas las inacciones y a la estrategia de su política de que “por el momento no hay solución” y de que “tenemos otros datos”, se ha logrado que la mayoría de los mexicanos nos demos cuenta de la verdadera situación, ya que esto ha creado un fenómeno de evaluación como nunca en la historia de este país, nos referimos claramente a que los otros partidos de su oposición han abusado de la oportunidad que la democracia les dio para poder servir al pueblo pero que ellos lamentablemente confundieron y pensaron que el poder sería eterno, al final si se dieron cuenta de que nos son más que obreros públicos.

Y por toda esta bola de idioteces que han llevado a cabo como el aeropuerto de Texcoco, como la refinería de Dos Bocas y como el Tren Maya, proyectos que no los avalúan estudios científicos, matemáticos ni financieros que demuestren que son inversiones productivas, se ve como su incapacidad, su incultura y sobre todo su falta de análisis nos está llevando a una difícil situación, por todos los pactos llevados a cabo, no se dan cuenta que es gracias a la democracia que pudieron subir al poder para servir al pueblo, por el contrario, se confundieron por sus viajes de ego y muy a la mexicana pensaron que tenían el derecho de servirse del pueblo.

Tan solo recordemos los miles de muertos que han sido el resultado de un mal control sobre la pandemia, una economía en retroceso y una total falta de seguridad ya que la semana en curso ha roto los records en cuanto a homicidios, como nunca antes en la historia de la República Mexicana.

Cárcel a perpetuidad a todos los funcionarios que se han aprovechado para sacar ventaja y no cumplir con lo más importante que es el bienestar del país y de su gente.

Queremos realidades

no “otros datos”

Y ahora bien le tenemos que dar las gracias por toda la cantidad de “villa melones” políticos de café y de mercado que solo se dedicaron a criticar a los buenos gobiernos que nos brindaron estabilidad y crecimiento sostenido para que México fuera reconocido como un país productivo.

Ahora bien, así como usted menciona “tenemos otros datos”, los datos con los que muchos contamos son desastrosos ya que se esta viendo la falta de conocimiento de las leyes de la Federación las cuales claramente marcan que “todos los estados son Libres y Soberanos”, cómo es que usted y su banda de malhechores dicen que no hay obstrucción de justicia cuando están tratando de imponer la ley en estados soberanos, mejor deberían de enjuiciar a la bola de psicópatas, pederastas y violadores con los que cuenta su magnífico partido.

En realidad tenemos que agradecerle la inacción”, que “por el momento no hay solución” y que “nosotros tenemos otros datos”, ya que gracias a todos esto se ha sobrepasado en más de 1 millón el cierre de empresas, el aumento en secuestros, el aumento en violaciones y la asociación delictuosa entre ministerios públicos y jueces, de estos últimos donde se ha demostrado que han sido infectados por el “virus” de la ambición, nosotros “tenemos informes” de que hay estados en donde los gobiernos cuentan con un alto número de personas incapacitadas para ejercer un buen gobierno, pero será en 30 días cuando tengamos la posibilidad de ver la inaceptación y el desengaño de su mediocre actuación.

El tiempo todo lo cura,

menos las malas actuaciones

Usted, al igual que otros partidos que le han fallado al pueblo mexicano, ha perdido la oportunidad de pasar a la historia como una persona honorable y correcta, por ahora estamos entrado en una clara realidad donde sus “mañaneras” no han servido para otra cosa más que para lanzarlo al final del sexenio como un posible actor de Hollywood, por su pésima actuación y por la que vivió y sufrió la traición que originó cuando fue miembro del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Tabasco, donde acabó francamente en situación negativa.

Y ahora bien, nada más faltan 30 días, tic toc, tic toc, tic tac, el tiempo sigue corriendo y los incautos cretinos que confiaron en “sus gángsters” van conociendo su triste realidad de haber confiado en ellos, ahora les ha quedado muy claro que la verdad y el sol no se tapan con un dedo, por ahora el mayor anhelo que tienen los mexicanos es de que acabe de una vez por todas esta espantosa pesadilla. Así sea, secula seculorum.

Notas importantes para reflexionar

Estamos incluyendo en la columna de esta semana las correctas y acertadas realidades llenas de verdad realizadas por el maestro Alazraki que antes que nada es un hombre correcto realizado que ha demostrado con hechos y no con dichos, todo lo positivo que se ha llevado a cabo versus todos los engaños, que usted que vive en la falacia, ha creado.

“Carta dirigida a Mario Delgado.

(Tu partido es una basura)”

“Carlos Alazraki”

“Mario: A un mes de la elección, te adelanto que este 6 de junio, se llevarán la sorpresa más desastrosa de su joven historia”

“Prólogo 1”.

“Me congratulo de la decisión del Ministro Presidente Arturo Zaldívar. Y espero Congratularme con TODO el Cuerpo de Honorables Ministros –que supongo– votarán POR UNANIMIDAD al NO al aumento del período presidencial en la HONORABLE SCJN”.

“Prólogo 2”.

“Felicito a TODOS los ministros de este Tribunal Electoral –menos a su CORRUPTO presidente Sr. Vargas– por haber mandado al carajo a los candidatos de gobernadores de Morena en Guerrero y Michoacán por no haber cumplido con la ley electoral y mantener la ley de extensión de dominio tal y como la Constitución lo ordena”.

“Prólogo 3”.

“Y maldigo al ASQUEROSO ARRASTRADO presidente de este Tribunal Electoral, por obedecer al Presidente de la República en lugar de CUMPLIR CON LA LEY. Otro VENDIDO más de la 4T.

Estimado ex amigo Mario”.

“No sabes lo feliz que me encuentro por la madrina que te han puesto y le han puesto a tu partido esta semana. Ha sido una de las semanas más divertidas que he vivido desde que ustedes empezaron a destrozar al país”.

“Una semana fantástica porque a pesar de ustedes, con un Congreso basura a las órdenes de Andrés Manuel, todavía contamos con muchos magistrados y ministros que a pesar de la presión que nuestro Presidente ha tratado de ejercer sobre ellos, estos GRANDES MEXICANOS HAN AGUANTADO VARA y han CUMPLIDO CON LA LEY”.

“Yo sé que tienes mucho coraje porque nada te ha salido bien, pero como dicen en mi rancho, el tramposo siempre cae al pozo”.

“Y tú, como uno de los más grandes TRAMPOSOS en este gobierno, la tenías que pagar”.

“Y además… ¡Lo que te falta!”.

“Ex amigo Mario”.

“Te escribo esta Carta Semanal para reclamarte tu actitud tramposa y mentirosa”.

“Tramposa porque hoy como siempre quisiste engañar al país diciéndonos que ustedes no habían hecho trampa y que el INE simplemente los quería eliminar”.

“Y mentirosa, porque tú sabes mejor que nadie, que en tu partido la regaron al no entregar a tiempo los gastos de precampaña de estos 2 precandidatos”.

“Y a pesar de estos HECHOS, sigues negando tal realidad”.

“Y ya que estamos hablando de reglamentos, me permito recordarte que tu amado presidente no cumplía con los requisitos del IFE para contender por la jefatura de gobierno por tener credencial de elector de Tabasco y que gracias al presidente Zedillo que lo permitió, el actual presidente pudo contener y ganarle de panzazo la elección a Santiago Creel. ¿Te acuerdas?”.

“Y si mal no recuerdo, ni tú, ni NADIE del PRD ladraron para decir que Andrés Manuel había hecho trampa en esa ocasión”.

“Y hablando de trampas: ¿Cómo llamas lo siguiente? Hace 2 años y medio entraste a la Cámara de Diputados como miembro del PT, igual que Pablo Gómez, siendo ambos de Morena”.

“En ese mismo día que iniciaron las sesiones, te convertiste en morenista, fuiste líder de la bancada y terminaste como presidente de Morena. Además de una cerdada, ¿cómo la llamarías?”.

“Porque yo en mi caso, la llamaría una trampa. Trampa que ahora estás llorando a rabiar porque el Tribunal Electoral no les permitió volverla hacer. Y tú, el presidente y todos los morenazos están muy encabritados porque en estas elecciones se ordenó cumplir con la ley y con este requisito, su mayoría ya se puso en duda”.

“En fin Mario, te tengo una mala: Te informo que nosotros los mexicanos ya despertamos. Nosotros los mexicanos ya nos dimos cuenta lo CORRUPTOS que son. Lo mentirosos y tramposos que son. Y que para el colmo, no tienen ni la más remota idea de lo que es gobernar. O sea: NO SABEN LO QUE ESTÁN HACIENDO”.

“Mario: A un mes de la elección, te adelanto que este 6 de junio, se llevarán la sorpresa más desastrosa de su joven historia. Y mientras llega ese día, les recuerdo a mis lectores que antes que nada...”.

“SALVEMOS A MÉXICO. ¡SOMOS MAYORÍA! Y NO VOTEMOS POR MORENA”.

El gran mentiroso

Se ha hecho una evaluación de la cantidad de mentiras que ha dicho desde que tuvo la oportunidad de representar al país gracias a la democracia, según la contabilidad han sido más de 4 mil mentiras hasta el momento, las que usted ha producido, por lo tanto en una votación llevada a cabo en una encuesta se perfila usted como el ganador absoluto de la “Medalla Pinocho”, no se le olvide que el que la hace, miente y engaña, tiene que pagar por sus errores, incluido el atrevimiento de vivir en el Palacio Nacional y los abusos cometidos por la mayoría de sus secretarios, donde su actuación ha demostrado la ineptitud y la falta de experiencia, que nunca tuvieron, con lo que han arruinado al país.

Pero no se ponga triste, la realidad pronto llegará y saldrá usted de su sueño de opio y todos sus maléficos operadores quedarán en el peor nivel en la historia del país por obsoletos y ridículos porque solo han procurado obstruir la justicia y lamerse las pompas para tratar de seguir sacando las mayores ventajas, algo a lo que nada más tendrían derecho los príncipes y los reyes de la época feudal.

Cada hecho, cada dicho, cada engaño y cada robo que han llevado a cabo sistemáticamente sus colaboradores, pronto, muy pronto, quedaran en el pasado, mientras tanto los mexicanos tendrán la oportunidad de arrepentirse de haber sido manipulados como ovejas y han llevado al país en una franca espiral que los llevará al apocalipsis político por sus mal intencionadas ideologías, por eso es importante mencionar que nos ha quedado muy clara la difícil situación que vive el país y por ello les damos las gracias, porque gracias a estos errores es que entendemos la diferencia ya que antes estábamos a lo mejor no bien, pero ahora, estamos peor. Un aplauso.

Nos veremos las caras, si el creador del universo así lo conviene, con los resultados de las próximas elecciones. Colorín colorado, su cuento se ha acabado.

El desafuero del gobernador de Tamaulipas es un asunto interno en el cual se debe de respetar la autonomía de los estados ya que así lo marca claramente la Constitución, en vez de estar buscando a quien le echan la culpa pónganse a trabajar en vez de hablar necesitamos hechos, realidades, estrategias y proyectos que lleven éxito a todos los hermanos que habitan en este maravilloso país y no se le olvide que todo lo que ha sembrado puede ser revocado y un ejemplo claro es como el del ex presidente terrorista cada día se hunde más en su surrealismo.

Recordando al señor

presidente Don Emilio Portes Gil

El presidente interino Don Emilio Portes Gil recibió al país en una difícil situación pero con su capacidad, honestidad y empeño supo afrontar la crisis y acabar con esa amenaza llamada cristeros que querían regresar a la época feudal colonial y con el apoyo del Heroico Ejército Mexicano se les enfrentó, restableciendo así el orden y el respeto al derecho.

Don Emilio Portes Gil nació en Ciudad Victoria, estudió en la capital estatal y también en la Ciudad de México, donde se recibió como abogado. En 1920, ya como gobernador provisional de Tamaulipas, se afilió a la Revolución de Agua Prieta.

En 1924 fundó el Partido Socialista Fronterizo y en el año siguiente fue elegido gobernador constitucional de su estado natal.

En su gobierno, realizó una importante actividad legislativa y promovió la organización de los obreros y campesinos.

Se desempeñaba como secretario de Gobernación y el Congreso lo nombró presidente interino de la República, tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, iniciando su período el 1 de diciembre de 1928.

Su administración fue breve, pero sustanciosa. Una de sus primeras acciones fue conciliar el gobierno con la iglesia católica, lo que permitió poner fin a la rebelión cristera, que había desangrado algunas zonas del país.

También se le reconoce haber otorgado la autonomía a la Universidad Nacional, respondiendo así a una demanda de los jóvenes, y avanzando en la garantía de libertades ciudadanas.

Continuó con el reparto agrario, enfrentó con éxito la rebelión del general José Gonzalo Escobar y creó el Comité Nacional de Protección a la Infancia.

Fue un hombre institucional: por una parte, continuó la línea callista de pasar de los caudillos a las instituciones: durante su periodo se constituyó oficialmente el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del actual PRI. Por otra parte, cumplió a cabalidad sus deberes como presidente interino.

¡Honor a quien honor merece!

Es importante recordar una de las muchas frases célebres de este gran mexicano, quien a los 32 años fue presidente de México, donde mencionada que “los errores en política son crímenes de guerra”, por lo que debe tener muy en cuenta en estos momentos que será así como usted será juzgado, tanto por todos los hechos positivos como por todos los negativos que haya realizado.

Hasta el lunes, las autoridades de salud informaron que se han aplicado 16 millones 410 mil 34 inoculaciones contra el virus SARS-CoV-2 en México.

La Secretaría de Salud inició este proceso en diciembre pasado con el personal que atiende la pandemia en los hospitales Covid. Después, empezó la aplicación de las vacunas a personas mayores de 60 años y personal educativo.

Se prevé que el próximo martes, el Gobierno anuncie la fecha de inicio de la vacunación Covid para personas de entre 50 a 59 años.

Cómo vamos con la pandemia de Covid en México; la verdad dentro

de una realidad

He aquí los datos disponibles al 24 de abril de 2021 -correspondiente al fin de la semana epidemiológica 16- sobre el avance en la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en México.

Al no existir una base de datos abierta con registros de vacunación, este análisis se basa en información presentada por personal de la Secretaría de Salud federal. Ante la imposibilidad de verificar datos, se acepta la información presentada por las autoridades sanitarias como cierta.

Personal de salud y de brigadas de vacunación 1.1 millones de personas.

Personal educativo 2.04 millones de personas.

Adultos de 60 años o más 15.1 millones de personas

Al corte del 24 de abril se habían aplicado un total de 16.41 millones de dosis. Es importante señalar que mientras que 12.04 millones de personas han recibido al menos una dosis, sólo 5.83 millones han recibido el esquema completo de una (en el caso de la vacuna CanSino) o de dos dosis.

Muertos por Covid, hasta la fecha las autoridades sanitarias reportan 217 mil personas fallecidas.

