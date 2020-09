Griss Romero prepara nuevo disco y concierto en vivo

Cancún.- La cantante Griss Romero aprovechó la cuarentena para detallar el que será su segundo material discográfico y este 12 de septiembre presentará en vivo el primer sencillo. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la joven originaria de Chihuahua comparte los detalles de este concierto que además tiene como objetivo la reactivación económica de sus músicos a través de la iniciativa REMM.

“Han sido tiempos complicados para todos, de pronto quedarnos sin trabajo, sin shows, pero nos vamos acoplando a todo, buscando la manera, por lo que aproveché este tiempo para grabar mi disco y centrarme completamente en él. Llevo metida cuatro meses en el estudio, haciendo todo para que el disco salga lo más pronto posible”, refirió Griss, quien asegura que este nuevo disco lleva su esencia en cada letra, en cada nota y en cada uno de los acordes de las canciones.

“Es mi primer disco inédito, es la primera vez que me meto de lleno al estudio, es algo que nunca había hecho, involucrarme al 100% en las composiciones, es un disco muy distinto al anterior y estoy muy emocionada por lo que vamos creando en el estudio. Desde el primer disco, que tuvo muy buenos resultados tenía cuatro años de no grabar, hasta ahora que estoy como artista independiente decidí hacer este disco que es totalmente mi voz, mis letras, quiero que la gente descubra este nuevo sonido pero sin perder la esencia de lo honesto que ha sido mi proyecto durante estos años”.

Dará vida a un nuevo género musical: el neo-regional

Haciendo covers de canciones del regional mexicano en versiones acústicas y transformadas en balada, fue uno de los puntos que llevaron a Griss a su crecimiento en redes sociales, ahora esta fusión de géneros la llevó a crear el neo regional, tinte que llevará su nuevo disco.

“Antes fue algo más acústico este es más full band, muy honesto que habla perfectamente de mis inicios y cómo me siento cinco años después. Con este disco represento la libertad que siento ahora con respecto a los sonidos, al ser un artista independiente, me he aliado con gente muy importante en la industria y represento una gran libertad justo cuando estamos encerrados en casa. Me caracterizan mucho las baladas pero quise meter algunos sonidos diferentes y crear un sonido muy mío llamado neo regional, una fusión de regional con pop y está sonando muy cañón, tiene sonidos de acordeón que suenan muy bien”.

Todo listo para su concierto con causa

Este próximo 12 de septiembre Griss Romero se presentará en concierto vía streaming a través de la plataforma e-ticket live, donde en vivo desde el Pepsi Center de la Ciudad de México llevará su espectáculo a todo el mundo y en apoyo a sus músicos.

“Lo que viene con la nueva normalidad son los conciertos virtuales y será el próximo 12 de septiembre a través de la iniciativa REMM que presentaré mi primer sencillo, que más allá de la presentación del disco tiene mucho sentido por la causa que representa, será en beneficio a una fundación llamada Música México, para recaudar fondos a las familias afectadas por la pandemia”, expresó Romero, quien se dijo emocionada de pisar de nuevo un escenario.

“He estado haciendo transmisiones en diferentes plataformas, vendiendo serenatas vía telefónica, viendo cómo salir adelante, pero mucha gente se quedó frenada por completo y además de la iniciativa y el apoyo que se va a lograr, me emociona mucho volver a subirme a un escenario, cantar y estar con mis músicos, es importante para mí y me hace muy feliz ayudar a esa gente que de plano está detenida sin poder trabajar. Son nuestros primeros conciertos mundiales y eso también es muy bonito, saber que puedo llegar a países como Colombia y Ecuador que están muy emocionados por el concierto, estamos abriendo puertas, el mundo del entretenimiento tenemos que seguir ahí distrayendo a la gente luego de tantas noticias complicadas y poner todo el corazón en esta presentación”, puntualizó.