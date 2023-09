Grupo Posadas se desvincula de impacto ambiental en Chemuyil

Grupo Posadas negó ser responsable del menoscabo ambiental en Chemuyil con la construcción del hotel Hilton, el cual tiene recomendaciones de Derechos Humanos y procedimientos administrativos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con José Alberto Azcárraga, director de Grupo Posadas, ya no existe relación con la obra que en un momento inició en esa zona de anidación de la tortuga marina.

Actualmente, hay demandas de amparo promovido por el banco Actinver, por diversos procedimientos contra el hotel.