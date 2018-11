Crean guante para predecir ataques epilépticos

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Alumnos de Ingeniería Telemática de la Universidad del Caribe crearon un guante que permite monitorear la frecuencia cardíaca de una persona con epilepsia o discapacidad motriz, mediante el envío de datos a una plataforma digital.

“Hay personas que no se pueden comunicar, decir ‘me duele el corazón’ o avisar cuando le va a dar una convulsión o un paro cardiaco, sin embargo, podemos monitorear su ritmo cardíaco a distancia”, dijo Luis Fernando Núñez Carrillo, miembro del equipo que desarrolló este dispositivo.

En el caso de las convulsiones ocasionadas por ataques epilépticos, estos se pueden predecir debido a que los pacientes presentan síntomas que son señales de alarma, como presión en el pecho, mareos, experimentar que las cosas se mueven en cámara lenta e incremento en la frecuencia cardiaca.

Por lo tanto, el guante tiene integrado un sensor que vía internet transmite en tiempo real los valores recibidos de la persona hacia una página web, que procesa la información y los presenta en datos medibles, de esta forma, el cuidador o los médicos pueden consultar si hay alteraciones y qué tan frecuentes son.

“Tranquilamente podría el cuidador ir al supermercado o a otra parte sabiendo que si tu familiar o paciente presenta alguna anomalía, te va a llegar una alerta en cualquier parte, siempre y cuando haya acceso internet”, explicó Marco Antonio Ángel Galeana, estudiante y miembro del equipo, al que también pertenece Manuel Francisco Honorato Sánchez.

Luis Fernando, hermano de uno de los desarrolladores, fue quien inspiró al equipo a crear un dispositivo como este, porque a pesar de tener 21 años, sigue dependiendo completamente de su madre, debido a que tiene epilepsia, autismo, parálisis cerebral y retraso psicomotor.

“Me da gusto que esta herramienta pueda ayudar a personas como él, que no puede hablar, pero también a gente de la tercera edad o que tengan una enfermedad, además imagínate en un hospital, ya no tendrían que estar conectados con máquinas grandes ni cables, además el doctor podría monitorearlos desde una sola página”, mencionó Núñez Carrillo.

El siguiente paso para el equipo –que ganó el segundo lugar del XII Congreso de Estudiantes de Ingenierías- es encontrar un inversionista para iniciar la producción, que se estima sea de bajo costo para hacer de esté un producto accesible.