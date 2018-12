‘La Guelaguetza’, de nuevo en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Del 23 de diciembre al 7 de enero, se llevará a cabo la muestra artística y cultural oaxaqueña, “La Guelaguetza”, luego de dos años de no presentarse en la plaza 28 de Julio.

Luis Ernesto López Vargas, director del Instituto Municipal para la Cultura y las Artes de Solidaridad (Imcas), expuso que habrá venta de artesanías y muestras artística de manera gratuita.

También te puede interesar: Cancún se llena de colores y cultura oaxaqueña con la Guelaguetza

“Es un solo grupo, son más de 50 personas, que tienen oferta de todo, de comida, artesanía, de arte y cultura (…) de danza, de canto de música… este grupo regresa abriéndole la puerta, porque desde que llegué a esta dirección me he dado cuenta que en realidad es mucho más fácil hacer, que no hacer, lo último te gasta más energía”, dijo López Vargas.

Desde 2016 no regresaba el evento a la ciudad, derivado que la pasada administración no dio el permiso de instalación. En esta ocasión los miembros del grupo de Guelaguetza se instalará en la plaza 28 de Julio, pero en la parte oriente, es decir, donde se encuentra la fuente de la explanada cívica.

Los asistentes a este evento podrán encontrar desde la tlayuda oaxaqueña hasta bebidas originarias de aquel estado. Ernesto Vargas comentó que este tipo de lazos con otras comunidades, aumenta la riqueza cultural entre la población local.

Este es de los últimos eventos con los que cerrará el año el Imcas, órgano que no dejará de tener actividades en el final de 2018. El titular adelantó que habrá además programas en el llamado Callejón del Arte, que recientemente el pasado fin de semana fue relanzado.

“Las actividades van a seguir, siempre va a ver alguna actividad (…) este mes tenemos ópera, tenemos música, más jazz, el teatro está lleno de actividades, alguno de ellos, privados, serenata del callejón, todos los jueves, con el mercado municipal”, expresó.

Este jueves a las 20 horas, el tenor Joel Montero se presentará en el Teatro de la Ciudad, dentro de su gran gala ópera de invierno; evento gratuito para toda la población.