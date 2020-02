Playa del Carmen.- Dependencias gubernamentales y asociaciones civiles presentaron ayer la Guía para la Toma de Decisiones ante la Muerte o Caso de Maltrato Animal, herramienta que pretenden inhibir y castigar a responsables de este tipo de acciones.

Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente, además de María Martínez Reyes, encargada del área de maltrato animal de la Fiscalía General del Estado y representantes de la organización Cocos Bienestar Animal, fueron los encargados de presentar el documento.

“Se unieron a esta causa la Fiscalía General del Estado y las asociaciones civiles que trabajan en el tema del bienestar animal para elaborar esta guía que permitan a la gente identificar causas de muerte y maltrato animal por acción humana”, explicó Arellano Guillermo.

El documento puede ser consultado en su versión electrónica y consta de 29 páginas en la que se incluye la base legal para interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, además de describir gráficamente las evidencias necesarias y la orientación sobre como recabar dichas pruebas.

Había denuncias de maltrato animal pero no procedían

Arellano Guillermo indicó que esta guía nació porque había muchos reportes sobre casos de maltrato animal; sin embargo, no prosperaban porque las personas interesadas no recababan las pruebas necesarias o no sabían cómo actuar.

“La ley establece los criterios, no creo que sea necesario modificar la ley de bienestar animal, lo que se está haciendo es desde la parte de abajo, los procedimientos, para que estas denuncias puedan llegar a buen cauce; lo que hace falta aceitar es que las denuncias puedan llegar a un trámite seguro”, comentó.

María Martínez dijo que capacitarán a los agentes de ministerios públicos de la Fiscalía, debido a situaciones que han ocurrido en Playa del Carmen, como el caso de gatos envenenados en el fraccionamiento La Toscana.