Gustavo Miranda culpa al gobierno de “guerra sucia” por investigaciones en su contra

El diputado Gustavo Miranda García acusó al gobierno de utilizar instancias como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para judicializar procesos en contra de políticos opositores en Quintana Roo.

En una entrevista con la periodista Adela Micha, el ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, confirmó que tiene investigaciones judiciales en su contra, como lo dio a conocer el periódico Novedades.

Pero en su defensa aseguró que es parte de la estrategia política utilizada en el país y en varios estados, incluyendo Quintana Roo.

“Es parte de lo que se está viviendo en el país y en muchos estados, de judicializar procesos a opositores. Si es verdad la justicia lo dirá y si no pues es otra prueba más de la guerra sucia”, afirmó el legislador del Partido Verde Ecologista de México.

De acuerdo con el político todo se debe a las críticas que ha realizado de manera directa en contra de “gobernadores y ex gobernadores”, que asegura solo buscan frenar su carrera política.

El diputado verde ecologista se deslindó de su propia madre y aseguró que los problemas legales que enfrenta solo le competen a ella y calificó como de broma las investigaciones que se siguen en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción.