H Roof; el antro más exclusivo de la mano con Estilo DF

Redacción

CANCÚN.- El Nightclub que ha llamado la atención de toda la República Mexicana prepara para sus invitados el regreso al caribe de Sam Blacky quien estará acompañada de Carla Miskov, ambas dj’s internacionales, quienes destacan en el medio por la energética vibra que proyectan en cada una de sus presentaciones.

A este evento se une EstiloDF, quien decidió ser parte a cargo de la alfombra roja la cual, asegura estará llena de glamour y personalidades. Prepárate para ser parte del desfile de la Red Carpet protagonizado por los exclusivos invitados de este prestigioso nightclub.

Moet & Chandön te hará beber estrellas y BMW exhibirá uno de sus modelos más importantes en su línea.

HRoof ha logrado posicionarse como uno de los nightclubs más innovadores y exclusivos, el cual hace una semana nos demostró en su 2do Aniversario que sigue siendo el líder de la escena noctuna en el Caribe.

Para quienes no lo conocen, HRoof está cituado en el roof top del exclusivo restaurante Harry’s, ambos creaciones del grupo restaurantero Grupo Anderson’s. Este antro cuenta con una terraza que te enamora con la espectacular vista a la laguna Nichupté, dentro de él cuenta con un secreto que envuelve a todos los invitados, The Room, un espacio ideado para darle un refresh a tu noche, el cambio de beats, lo acogedor del lugar, la característica barra que no deja de servir drinks, hace este uno de los mejores secretos del lugar.

La cita es el Jueves 25 de julio, a las 11pm.

Para reservar, visita: hroof.com.mx