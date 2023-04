Habitantes de colonias irregulares en Cancún exigen servicios públicos

Alrededor de 70 personas, habitantes de cinco colonias irregulares en Cancún, protestaron a las afueras del Palacio Municipal de Benito Juárez para exigir servicios públicos.

Keila López Pérez, una de las protestantes, comentó que se manifestaron en representación de los miles de habitantes provenientes de las colonias:

El Porvenir

Chiapaneca

La Jungla

Valle Verde

Jordán

Quienes exigieron acelerar su municipalización para así obtener servicios públicos como energía eléctrica para sus casas, alumbrado público, agua potable, etcétera.

“Estamos cansados de que nos den la espalda, de que nos den golpes, cuando ellos mismos no han hecho gastar en documentos, nos han hecho sacar planos (...) Tenemos 20 años sin electricidad, no tenemos calles o las que tenemos parecen cenotes; no tenemos servicios públicos. Estamos cansados de dar vueltas (...) Estamos aquí exigiendo nuestro derecho a una vivienda mejor digna”.

Aseguró que los habitantes de estas colonias no son invasores y cuentan con los documentos que los acreditan como propietarios, por lo que están dispuestos a pagar por los impuestos y servicios correspondientes

La entrevistada señaló que ya están cansados de que las necesidades de los miles de colonos sean usadas durante las campañas electorales por los entonces candidatos, pero al llegar al poder los compromisos generados para su municipalización son desconocidos.

Advierten con bloquear vialidades si no hay respuesta

Al término de la protesta, un grupo de los manifestantes entregó una carta dirigida a Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez en la que exigen a las autoridades que aceleren los trámites para municipalizar sus colonias y así obtener dichos servicios.

Asimismo, invitaron a autoridades municipales, estatales y federales a asistir a una reunión de trabajo para el próximo lunes 17 de abril en la explanada del Palacio Municipal pues, de lo contrario, realizarán otras acciones, como bloqueo de vialidades.

Autoridades explican falta de respuesta

Por su parte, Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento, comentó que en el caso de estas colonias, lo que ha impedido el avance en el proceso de regularización, es que no se han hecho las cesiones al municipio, pues de no hacerlo, se considera propiedad privada, lo cual no permite al municipio invertir en servicios públicos.

“Estamos trabajando sobre el ejido. Nosotros, en reiteradas ocasiones, hemos pedido que nos entreguen las calles, es un tema de carácter particular; aunque el ejido tenga un tipo de posesión comunal, no podemos invertir ahí si el ayuntamiento no es propietario”.

Señaló que les han pedido que formen comisiones para que presionen a quienes les vendieron los terrenos y hagan las donaciones de dichas áreas para el Ayuntamiento, como se ha hecho en otras colonias, por ejemplo en Álamos, donde ya se realizan obras para brindar el servicio de drenaje.

En el tema de la electrificación, el funcionario aseguró que se creó un departamento específico para facilitar los temas en la Secretaría de Desarrollo Social para que el municipio realice el trámite de sus obras ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de acelerar el procedimiento.

Sobre la amenaza de realizar bloqueos por parte de los manifestantes, Aguilar Osorio comentó que el gobierno municipal mantendrá el diálogo para ayudarlos en obtener la regularización de sus colonias y, por ende, la obra para brindarles servicios públicos