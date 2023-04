Habitantes de colonias irregulares de Cancún no logran dialogar con autoridades

La mesa de diálogo entre los representantes de colonias irregulares de Cancún y autoridades se rompió, debido a que no acudieron los funcionarios estatales y federales solicitados por los habitantes de dichas zonas.

Pese a que se retiraron de la mesa instalada por funcionarios del municipio, no cerraron la zona hotelera como habían anunciado días antes, aunque aseguraron que no descartan realizar movilizaciones en los próximos días.

Los habitantes de las colonias no municipalizadas, conocidas popularmente como “irregulares”, se reunieron en la explanada del Palacio Municipal para esperar la llegada de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Entre los que están Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett), así como de regidores y los diputados locales y federales, como se había solicitado desde el 10 de abril pasado.

Sin embargo, a la cita sólo llegaron algunos funcionarios municipales, como:

Por mencionar algunos, para atender a los manifestantes, quienes rechazaron dicha mesa de trabajo.

Maricruz Carrillo Orozco, una de las líderes, comentó que el rompimiento de la mesa de diálogo es porque no se cumplió con la presencia de los funcionarios solicitados, pues son ellos los que tienen la facultades para trabajar de manera coordinada en la municipalización de las colonias, por lo que consideró que la presencia de los funcionarios municipales sólo forma parte de una simulación para hacer creer que atienden el problema y como parte de una práctica dilatoria.

Incluso, criticó que los funcionarios estatales y municipales citados no hayan arribado a la reunión planteada, pese a que el jueves pasado se reunieron en el Palacio Municipal para la celebración del 53 aniversario de Cancún.

“Es increíble ver en redes sociales cómo se reúnen para celebraciones,incluso para festejos de cumpleaños los servidores públicos, y no son capaces de venir a atender el pueblo. Ni siquiera los representantes del partido Morena, que surgieron de las luchas sociales, me refiero a los regidores y diputados locales y federales, que ya están más preocupados por promover su imagen que darles respuesta a las personas”.

Señaló que, después de esta reunión fallida, los habitantes de las colonias decidirán qué harán, aunque varios de los asistentes aseguraron que realizarán movilizaciones en los próximos días.

Por su parte, Jorge Aguilar Osorio aseguró que no hubo falta de voluntad de parte del gobierno municipal para atender a los manifestantes y recordó que se les advirtió de la posibilidad de que dichos funcionarios no asistirían, por lo que propusieron una mesa de trabajo.

“Vinimos a dar respuesta a la ciudadanía, pero me queda claro que aquí hay una manipulación. Nosotros venimos aquí con la secretaria de Desarrollo Social, con el representante del gobierno del estado. No quieren, que sigan siendo manipulados por otras personas. Aquí están los acuses de todas las invitaciones y todas las contestaciones (...) Nosotros vinimos para una mesa de trabajo, para ocurrencias, no estamos”.