Habitantes de la Región 107 reconocen compromiso de Marybel Villegas

Habitantes y avecindados del fraccionamiento Paraíso Maya de Cancún, Región 107, de Cancún, agradecieron a la senadora Marybel Villegas Canché el cumplimiento de la promesa que les realizó de limpiar un área verde abandonada y reconocieron su interés de apoyarles.

Este sábado, la legisladora morenista, su equipo de trabajo y vecinos del fraccionamiento Paraíso Maya pusieron manos a la obra en la limpieza de un área verde abandonada, llena de basura, donde proliferan mosquitos transmisores de enfermedades, entre otros tipo de fauna nociva.

“Muy agradecidos con la senadora Marybel porque de verdad que nadie nos hacía caso, y no es algo que lleve muchos recursos".