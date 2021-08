Qué difícil es tener una sociedad tan apática a la cultura y que al mismo tiempo la demande y nos eche la culpa a los artistas de no hacer nada. Ni hablar, esto es lo que nos tocó, pero como bien dice un gran hacedor de la cultura, Fernando Domínguez, nos seguirán nominando al premio de la “terquenacidad” a todos por tercos y por necios. Y voy a mencionar a algunos de estos personajes tercos y necios porque la cultura sea una bandera en nuestro entorno. En este nuestro Cancún varias personas (no muchas) nos hemos esforzado en hacer que haya un alto nivel cultural. En el Ballet puedo mencionar a Liz Rios, Tania Petricioli y Liz Duarte como las más representativas. Mi muy querida Paloma Herrero quien ha hecho circo, maroma y teatro (literalmente), por hacer que el teatro como recinto y en cualquier expresión que ahí se presente, sea un hábito entre todos nosotros. Perla Paola Sánchez con su Festival Danxica, Victoria García con el Festival Internacional de Música de Cancún. Mi querido amigo Emilio Reyner Portes Gil con el gran apoyo de Alberto Rocabert (quien lo hace posible); haciendo que la ópera, el ballet, el teatro clásico y el cine de arte sean una tradición aprovechando la existencia de la tecnología que tiene la Universidad del Caribe. Y por supuesto debo mencionar ahora a Marcela Torres y en otro tiempo Juanita Santín, Alicia Ferreira (q.e.p.d.) o Juan José Morales (q.e.p.d.); quienes desde su trinchera en la Casa de la Cultura siempre han buscado más y más diversidad cultural. Una cadena de cines proyecta teatro, ópera y ballet de otras grandes compañías. A los maestros Edgar González Salzmann y a Noé Garrido en el ámbito coral, así como a la soprano Laura Chuc quien promueve y hace lo posible porque el Bel canto llegue a todos. La Maestra Victoria Rueda en las artes plásticas llevando el nombre de Cancún al mundo. También debo mencionar al maestro Hiran Sánchez con el teatro entre muchos otros. Este servidor de ustedes con el tema coro y orquesta desde que llegué a esta tierra. Obvio faltó gente por mencionar, pero los mencionados y los no mencionados, coincidimos en crear y mantener públicos, así como enseñarles a los públicos y que no solo quede en entretener, porque es muy diferente hacer cultura que entretener. Que viva el arte y la cultura. Hasta la próxima semana.