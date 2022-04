Hacia adentro

Llevo algunos días viajando solo, cosa que quiera o no, me ha dado mucho tiempo para reflexionar sobre muchos aspectos de la vida -la mía-, y dentro de muchos descubrimientos me he dado cuenta de que si bien, una parte de mi vida actual está llena de dinamismo y cosas nuevas, hay otra que está estática, anquilosada, inmóvil. Llevo días intentando descifrar el ¿por qué? ¿Qué es realmente lo que me impide hacer lo que quiero?

Hay días como hoy, en los que siento que no tengo la respuesta para ninguna pregunta. Llevo un rato viendo la hoja en blanco sin animarme a encontrar el ángulo correcto para enfrentar esta pregunta que me embiste como un toro, mientras la pluma me sirve de capote para plasmar una idea que por un lado pueda ser del interés de quien la lea, y por otro me ayude a descubrir algo que ignoro acerca de mí.

Cuando pienso en ¿qué es lo que me frena?, siento que me preparo a contar una historia de dos actos.

Acto I

En los caminos de la vida, me cuestan más trabajo las metas que los frenos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer en virtud del ser, eso quiero. La diferencia entre ser y hacer es similar a la de vivir y tener. Hay tantas cosas que me importan tan poco, que sería imposible para mi medir en

término de cosas, lo que quiero. Más bien me enfoco en ser, en las cosas que tengo que hacer para así lograr ser eso que quiero.



Hacer lo que sea en busca de ser lo que quiero. Eso es. Quiero ser de paz, de verdad, de luz. Quisiera eliminar todo el ruido que muchas veces me rodea, desaparecer la angustia y la prisa de llegar a una meta que en la realidad no existe.

Acto II

Me ocurre que cuando pienso en que es lo que me frena, pienso en términos de negativo, no por pesimismo, sino en la misma manera en la que funciona un rollo fotográfico donde la luz es negra. Pienso en todas las cosas que no quiero hacer y eso se me hace más fácil.

Para ser lo que quiero, me frenan mis propias limitaciones. Me frena esa voz interna que me hace ruido a veces, que me quita la confianza y me hace sentir que no puedo o no tengo derecho de fallar en el intento. La voz que en ocasiones me hace elegir el camino fácil, que se deja seducir con facilidad por las trampas y sus mensajes que abundan en cada esquina. Me freno yo, me frena la desconfianza de decidir correctamente. El miedo permanente a repetir los patrones del pasado.

La ironía del asunto es que al final, el problema y la solución están siempre en el mismo sitio, en el interior. Al final la tarea para todos y para todo es hacia adentro, siempre hacia adentro. Ahí está el reto y ahí mismo está el premio.



En la medida en que logremos superar nuestras propias limitaciones, lograremos alcanzar a hacer las cosas que nos permitan ser eso que queremos.