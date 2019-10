Cancún: arrojan cadáver junto a paradero de combis de Avante

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Residentes de la colonia irregular Avante localizaron el cuerpo de un hombre con una herida producida por arma de fuego en la cabeza, el cual comenzaba de descomponerse.

En el informe elaborado por agentes de investigación se indica que a las 8:50 horas de hoy fueron requeridos por policías preventivos en las inmediaciones del paradero de las combis de la mencionada colonia, donde se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida.

Debido a esto, los policías se trasladaron al sitio y se entrevistaron con efectivos municipales que se encontraban a bordo de la unidad policiaca 5730.

En el sitio encontraron a un costado del camino de terracería el cuerpo de un hombre de complexión obesa, tez morena, cabello corto y lacio, que vestía pantalón azul de mezclilla, zapatos negros y playera en color gris.

Al cuerpo se le apreciaba a simple vista una herida producida por proyectil de arma de fuego en cráneo y aparentemente tenía más de 24 horas de haber sido ultimado, debido al grado de descomposición.

Curiosos y operadores del transporte público coincidieron en que la zona es poca transitada por lo que es probable que el cuerpo haya sido abandonado en días anteriores.

Dijeron que durante la noche o la mañana, no escucharon detonaciones de arma de fuego o algo anormal, además que no conocían al occiso, por lo que estaban seguros que no era residente del sector.

Personal de servicios periciales que arribó al lugar de los hechos proceso la zona en busca de casquillos u otros indicios, pero no localizo evidencias, por lo que procedió a realizar el levantamiento del cuerpo para posteriormente trasladarlo a la morgue como desconocido.