Hallazgos de cavernas en Q. Roo son una campaña de desprestigio: AMLO

Andres Manuel López Obrador, respondió a la presión que recibe de quien él llama “opositores”, luego que se divulgara a través de las redes sociales, videos donde ambientalistas lograron el “descubrimiento” de un cenote virgen que se va a destruir debido a la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano fue cuestionado por la presencia de grupos de ambientalistas que aseguran que el megaproyecto del Tren Maya está ocasionando destrucción de vestigios arqueológicos y cenotes en el Caribe Mexicano.

“Hay una campaña muy intensa en Quintana Roo de los ambientalistas que se están metiendo a las cavernas, salen con videos y muestran que ahí están las máquinas, hay una constante de estos temas aludiendo que van a destruir la cavernas” .

El reportero aseguró que para los quintanarroenses, lo relacionado con la arqueología y las cavernas son temas sumamente importantes. Además que el estado se caracteriza por ser sumamente influenciable por las “campañas de desprestigio” y por lo regular suele tener peso en la sociedad.

Ante estos señalamientos, Obrador desmintió que existan trabajos de construcción, pues la maquinaria está parada. Además precisó que se siguen haciendo estudios geológicos pues no saben exactamente qué hay debajo. Esto a pesar de los videos publicados por la ambientalista @cris_n0, que comprueban la existencia de pozos de agua dulce debajo del tramo 5 Sur.

“Ahora no hay trabajos de construcción en el tramo (5 Sur), solo se abrió la brecha, nada más. Se están haciendo los estudios geológicos para saber que hay abajo. No se han terminado todavía. Se está trabajando sobre eso” . “La decisión es que donde haya ríos subterráneos, cenotes, se opte por hacer desvíos o puentes / viaductos / segundos pisos” , esto con la intención de que se protejan los ríos y los cenotes, debido a que estos son pasos de fauna.

El presidente @LopezObrador_ aseguró que para la construcción del #TrenMaya se realizarán puentes y segundos pisos si se encuentran cenotes o ríos submarinos y denunció una devastación ambiental en #Calica. #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/M3YbQhTpye — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 14, 2022

No vale la pena destruir por un tren

Lo anterior comentado por López Obrador es un choque de ideas con la ambientalista, @cris_n0, pues habría manifestado que no vale la pena destruir un cenote que puede abastecer a la población por un tren que no tiene paradas en Cancún, Mérida o Campeche, y que no se tiene certeza de cuándo se recuperará la inversión.

“Destruir esto por un tren que no para en Cancún, ni Mérida ni Campeche. No te sirve para comerciar, ni para llegar al trabajo, ni está cerca de tu casa. Está a media selva y no sabes cuánto te va a costar el boleto, ni cuándo recuperaremos la inversión. ¡Qué desastre!” , escribió la usuaria.

8/X Destruir esto por un tren que no para en Cancún, ni Mérida ni Campeche. No te sirve para comerciar, ni para llegar al trabajo, ni está cerca de tu casa. Está a media selva y no sabes cuánto te va a costar el boleto, ni cuándo recuperaremos la inversión. Qué desastre. pic.twitter.com/hGUIWrwtMf — CrisNo (@cris_n0) September 11, 2022

AMLO arremete contra ambientalistas por su fervor ambiental

El jefe ejecutivo reiteró que es muy evidente la presión en contra de su proyecto pues aseguró que cuando se trata de grandes empresarios que “destruyen”, no se dice nada e incluso desaparecen aquellos que se dicen ser ambientalistas.

“No creo, que viviendo en Quintana Roo, en esa zona no se hayan dado cuenta de la destrucción que hizo Calica o Xcaret y que de repente les salió, ahora el fervor por la defensa del medio ambiente. No, son otros propósitos” , Obrador señaló que los opositores bajo el rol de ambientalista, sería el encargado de armar todo el caos mediático en contra de las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya.

Hallan esqueleto en cenote amenazado por Tren Maya

Lo anterior resuena, luego que se hiciera público el descubrimiento de un esqueleto humano prehistórico al interior de un cenote que se inundó hacia el final de la última glaciación hace 8 mil años; muy cerca de la zona donde pasará el Tren Maya.

A través de las redes sociales se difundieron imágenes, del arqueólogo Octavio del Río dijo que él y su compañero de buceo Peter Broger vieron el cráneo destrozado y el esqueleto parcialmente cubierto por sedimentos en el cenote.

Hallan fósil de la prehistoria bajo el Tramo 5 sur del @TrenMayaMX. El arqueólogo subacuático Octavio del Río confirmó que el vestigio es previo a la llegada de los mayas. Pide #Selvamedeltren que regresen el proyecto, al trazo original en la carretera. pic.twitter.com/ptC8ZkooUD — El Castor (@ElCastorViajes) September 13, 2022

Del Río, quien ha trabajado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en proyectos anteriores, dijo que ya notificó el descubrimiento al instituto. La dependencia no respondió de inmediato a preguntas sobre si tenía intención de explorar el sitio.