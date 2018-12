Invitan a muestra fotográfica en Casa de la Cultura de Cancún

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN.- Mañana por la noche se inaugurará la exposición colectiva de Abenamar López, Fernanda Llamas y Édgar Escobar, en la galería Rolando Arjona de la Casa de la Cultura, como parte de las exposiciones que realiza el recinto para compartir las propuestas de nuevos talentos que participaron en la “Convocatoria para la postulación de exposiciones”.

En entrevista, la expositora Fernanda Llamas compartió que la propuesta de los tres es muy diferente, y que se expondrán unas 38 fotografías en las que se podrán apreciar capturas relacionadas con el desierto, paisajes en la Patagonia y fotos creadas con luz, algunos efectos digitales y otros elementos.

“Mandamos nuestras propuestas y fuimos seleccionados para hacer esta colectiva de fotografía, como saben ha habido otras colectivas, pero de pintura y cerámica. Cada uno de nosotros presentará una propuesta diferente como se puede ver en el cartel, les invitamos a ir a ver nuestras fotos”, dijo.

Respecto a su propuesta, la fotógrafa comentó que ella compartirá siete fotografías del Parque Nacional de los Glaciares, ubicado en la Patagonia, Argentina, y que las logró cuando se fue a un viaje de intercambio mientras estudiaba la carrera en la Universidad del Caribe.

La cita para esta exposición es mañana a las 19 horas. “Me siento muy emocionada porque la verdad no me imaginaba que seleccionarían mis fotografías, porque las tomo por gusto, por hobbie, sin embargo, que me hayan seleccionado representa para mí una gran oportunidad para que las personas puedan conocer ese tipo de paisajes que no son tan comunes”, finalizó.