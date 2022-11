Hasta 60 mujeres al día son atendidas por violencia de género en Cancún

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) pasó de 10 a 14 atenciones diarias a entre 50 y 60 al día en los últimos años, la mayoría por violencia física, económica y patrimonial en su contra.

Miroslava Andrea Reguera Martínez, directora general de dicha instancia, explicó que el incremento de atenciones se debe a la creación de redes de mujeres y a la apertura de 11 módulos distribuidos en zonas señaladas como las que mayor incidencia en violencia de género.

“Que los números lógicamente incrementen no quiere decir que no existía la violencia o que no había violencia; sí había, pero no las eran canalizadas con nosotros, quizás acudían a otra instancia, tal vez directamente al Centro de Justicia para las Mujeres o alguna otra instancia como IQM (Instituto Quintanarroense de la Mujer)”.