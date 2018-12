"El cuerpo no me va avisar"; Pastrana se tomará licencia

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El próximo lunes, si hay sesión de Cabildo, el presidente municipal de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana solicitará formalmente licencia para ausentarse del cargo y poder realizarse estudios médicos en la ciudad de Mérida.

El edil confirmó lo anterior al ser entrevistado por medios de comunicación tras salir de la reunión que fue convocada en Cancún con motivo de la visita de la líder nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

También te puede interesar: Líder de Morena confirma ‘permiso’ por salud para Pastrana

“Es una licencia que me impulsa a revisarme exhaustivamente con tiempo y con calma porque me di mi ‘zapotazo’ hace poco y yo quiero descartar cualquier daño. (…) No me voy a automedicar, necesito que me lo diga al investigación médica”, dijo el alcalde, de 77 años de edad.

Afirmó que su intención de pedir licencia, la comunicó tiempo atrás al Comité Nacional de Morena y que será la próxima semana cuando formalizará su pedido ante las autoridades del Cabildo municipal.

Explico que durante su ausencia, tal como lo norma el reglamento municipal, el primer regidor José Luis Murrieta Bautista, tomará las riendas de la presidencia.

Descartó tener temor de que su suplente se ‘estacione’ en el puesto, pues su licencia será de carácter temporal.

¿De qué habló con la líder de Morena?

Respecto a los temas que se tocaron en la reunión con Polevnsky Gurwitz, Pastrana Pastrana dijo que se trató de un exhorto a redoblar el esfuerzo y a no perder la congruencia.

“No perder nuestro tiempo en cuestiones banales, personales, aquí es un partido que está en el poder, gracias al voto y la confianza que la ciudadanía le concedió. Y tenemos un residente que busca cómo articular para recuperar el camino perdido”, dijo.

Durante su visita a Quintana Roo, la líder de Morena dijo a medios de comunicación que Pastrana Pastrana no solamente es una persona muy valiosa para el partido, sino que también “es una gente muy querida por Andrés Manuel López Obrador”.