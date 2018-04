Herson Andrade traerá a ‘Trump’ en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El magnate estadounidense más aborrecido de los últimos tiempos visitará nuestra ciudad el próximo domingo 15 de abril, bajo la piel de Herson Andrade en la cómica puesta en escena EL Privilegio de Mandar que se presentará en el Teatro de Cancún. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el comediante nos platica las satisfacciones y experiencias que le ha dado dar vida al presidente de los ‘iunaites’.

“Es un personaje que vengo interpretando desde hace tres años y medio en un espectáculo que hice con los Mascabrother y Albertano que se llamaba “Los hijos de Trump”, ahí fue la primera vez que abordé este personaje, pues antes yo hice cerca de 120 personajes con La Parodia y el Privilegio de Mandar en sus inicios, era parte del elenco y en ese entonces todavía no figuraba Donald Trump como político, solo como empresario y millonetas que es”, expresó Herson.

Ahora que Donald Trump es presidente de uno de los países más importantes del globo terráqueo, cada paso que da es noticia, por lo que dentro de la obra es uno de los personajes que más brilla, además por su color de pelo, por la odiosidad que le pone Herson en cada interpretación.

“El humor se basa en engrandecer los defectos humanos y en el caso de Donald Trump no hay que echarle mucha imaginación, pues a veces hay cosas muy disparatadas que le da por decir, a título muy personal, olvidando que lleva un cargo muy importante que requiere mucha diplomacia y hacer humor con la personalidad, el carácter, el perfil que tiene provoca un efecto muy curioso, agridulce, te ríes y te enojas, se produce una catarsis cuando lo ven en el escenario que lo primero que se les antoja a la gente es mentarle la madre, si tuvieran verduras me las arrojarían, lo bueno que en el teatro no las venden”, detalló el comediante poblano, quien asegura que la sensación que le da hacer la parodia de este hombre, es la satisfacción que cualquier villano de telenovela tendría luego de hacer fechorías.

No le entra a los ‘dramones’

Desde hace 25 años, Herson Andrade se dedica a la comedia y gracias a su carisma ha hecho más de 100 personajes en su carrera; sin embargo, ha participado en uno que otro melodrama, pero tanto así como para entrarle de lleno a una telenovela, dijo, queda descartado.

“Esta es la segunda vez que participo en El Privilegio de Mandar, y si algún día volviera La Parodia y me consideraran sería el hombre más feliz del mundo; sin embargo, ahorita nos absorbe mucho tiempo el programa de televisión así que eventualmente hago alguna cosa de conducción, como maestro de ceremonias, tengo un show para eventos privados y ahorita no puedo comprometerme, he tenido muchas invitaciones para hacer cabaret y centro nocturno pero no hay tiempo, si de pronto algún camarada me invita a hacer algo le entro”, refirió.

No le gusta hacerle al drama

Herson asegura que hacer reír es su fuerte, pararse en el escenario y arrancar el mal humor de su público lo considera una bendición y una forma muy linda de hacer el bien; sin embargo, como todo actor, mostrar sus dotes histriónicos en algún proyecto le suena interesante pero…

“He hecho algunas participaciones en telenovelas y melodramas, pero si soy sincero, me he acostumbrado al humor y me gusta, por fortuna no estoy encasillado en un rol cómico porque no soy tan conocidísimo y tengo esta ventaja, he hecho muchos personajes caracterizado y poca gente me conoce a cara limpia. En mi caso no me niego a hacer papeles de melodrama, no me siento muy cómodo, pero si me invitan acepto, ya un dramonón no sé, porque también tiene su chiste, pa’ empezar no sé si daría el ancho y por ejemplo en la comedia a diferencia del melodrama el humor requiere una respuesta visible como la risa y si no la provocas ya valiste y en un melodrama no te enteras si la gente se conmueve o no”, puntualizó el comediante que el próximo domingo 15 de abril junto con el elenco de El Privilegio de Mandar dará dos funciones a las 6 y a las 8:30 en el Teatro de Cancún.