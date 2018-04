Hijos de centroamericanos, sin escuela por falta de papeles

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- En los primeros tres meses de funcionamiento, la oficina de Atención al Migrante detectó aproximadamente 200 familias extranjeras cuyos hijos no asisten a la escuela por falta de documentación que acredite su estancia en territorio nacional.

La gran mayoría de estos grupos son de origen centroamericano y en algunos casos los menores han nacido en el país, por lo que ya cuentan con la nacionalidad, sin embargo, no tienen un documento que los acredite como mexicanos, dijo Leonel Castillo Presenda, encargado de la oficina, quien comentó que para ello están realizando una labor el Instituto Nacional de Migración para regularizar a este sector.

También te puede interesar: Actas de nacimiento, el principal trámite de migrantes

“Nos ha tocado mucha gente extranjera que no está regularizada. Gente que tiene hasta cinco hijos y llevan quince años viviendo aquí, pero no saben qué hacer (…) tienen niños que no van a la escuela porque no tienen documentación y por lo tanto, no cuentan con apoyos porque tampoco se pueden hacer”, afirmó Castillo Presenda.

"Gente que tiene hasta cinco hijos y llevan quince años viviendo aquí, pero no saben qué hacer".

La oficina de Atención al Migrante fue abierta a principios de enero pasado. Se encuentra en las instalaciones del Centro Comunitario de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta que está en la avenida 30 con calle 106, y atiende de lunes a viernes, de 9 a 15 horas.

“Tenemos que vincularlo con los consulados de los diferentes países, algo que acredite que son de allá. Muchos extranjeros están casados con mexicanos, ya sea hombre y mujer, con esto pueden regularizarse, pero hay otros que no están en esta condición”, agregó el funcionario.

Las nacionalidades de las personas que han arribado a la dependencia provienen de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Argentina y Venezuela. Se estima que en Solidaridad habitan alrededor de 70 mil extranjeros de manera permanente.

No obstante, a la oficina también llegan unas 200 familias extranjeras que buscan realizar otro trámite diferente a la regularización en el país. Asimismo han arribado personas provenientes de otros estados de la República Mexicana a buscar alguna vinculación con este tema.