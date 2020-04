“Más miedo me da quedarme sin comer”

“Si no salgo a trabajar, no como, yo vivo de las propinas y cada día son menos porque la gente se guarda en sus casas”, comentó angustiado Miguel, un joven de 20 años que obtiene sus ingresos de las propinas en por limpiar parabrisas en los cruceros.

Armado con un atomizador con agua jabonosa, una franela y un tapabocas que ha tenido que usar por varios días, Miguel se mueve velozmente entre las cuatro calles que conforman el céntrico cruce de las avenidas Benito Juárez y Pedro Joaquín Coldwell, aprovechando las luces rojas de los semáforos.

Va de auto en auto limpiando para recibir algunas monedas como propina.

“Por lo menos no está robando y se gana la vida decentemente”, expresa uno de los automovilistas que llega al cruce.

Dice que llegó a la isla hace un tiempo desde la comunidad de Huay-Pix, enclavada en las cerca nías de la ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo. La renta de su pequeña vivienda y sus gastos dependen de las propinas que le genera su trabajo.

Al cuestionarlo por qué no está en su casa y si no tiene miedo de enfermarse de coronavirus su respuesta es contundente: