Triste historia de violencia que sufrió una mujer

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de tener la fortuna de escuchar de viva voz la historia de vida de una sexoservidora que fue violentada desde su niñez, la actriz Zhay Padmé decidió convertir esa entrevista en un crudo monólogo con el objetivo de despertar conciencias y manifestar un alto a la violencia de género.

“Soledad acompañada” es la representación misma de una mujer que desde su niñez fue abusada sexualmente por su padre, quien a los 11 años ofreció a un tipo a cambio de dinero, y luego de vivir una tormentosa vida al lado de un hombre 35 años mayor que ella terminó siendo prostituta y en 1995 murió de sida.

Zhay Padmé, de una manera cruda, transporta el drama de “Gloria” al escenario para despertar la conciencia de los espectadores y contribuir con la sociedad para poner un alto a este problema que aqueja gravemente a las mujeres en su mayoría.

“Quise dejar la entrevista que hice a esta mujer en 2012, tal cual estaba porque le pregunté, la confronté y ella abrió su corazón de manera enorme y a mí me encantó que me contara su historia y poder llevarla a las mujeres. La intención de este monólogo es hacerlo de la manera real y cruda y que las personas puedan decir ‘ya no’, alzar la voz y frenar la violencia; no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no pasa nada, sí pasa y de la peor manera, las mujeres debemos sumarnos y decir ‘basta’”, fueron las palabras de la actriz en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

El objetivo de Zhay fue aportar su granito de arena a través del arte y la actuación y poder regalar su talento con este monólogo a preparatorias y universidades, fundaciones y patronatos que estén dispuestos a luchar contra esta problemática social.

“Tenemos pensado hacer una función únicamente para hombres, no ver una sola cara de mujer, para ver su reacción, para que vean desde otra perspectiva cómo maltratan, cómo violentan y estaría buenísimo que muchos hombres viniera y dijeran, ‘está mal, no lo vuelvo a hacer”.

Con apoyo del DIF Estatal, el Instituto de Cultura y las Artes de Benito Juárez y del Ayuntamiento Municipal se pretende que en enero este monólogo llegue a todos los rincones de la ciudad, “a veces es difícil que la gente de las regiones vengan hasta acá, así que Mahoma irá a la montaña, si tengo que presentarme en un semáforo lo haré, el caso es que llegue a la mayor cantidad de gente posible y cumpla su función”, puntualizó.