Histórica inversión: Mara entrega más de 125 millones para la educación

En un hecho inédito, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró obras para el fortalecimiento de la infraestructura educativa en Solidaridad realizadas en 2023 con una inversión histórica por más de 125 millones de pesos en 29 planteles, en beneficio de 14 mil 500 estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Develó la placa conmemorativa en la Secundaria Técnica 41 “María Luz Zapata Rejón”, evento que marcó la entrega simultánea de trabajos de construcción, rehabilitación y equipamiento ejecutados por el IFEQROO. “Me da mucho gusto lo que hacemos en este gobierno diferente, en el que la educación no será un gasto, será siempre una inversión”, afirmó.

Esta histórica inversión está dividida de la siguiente forma: nivel básico, 81 millones 903 mil 848 pesos en 24 planteles; medio superior, 22 millones 129 mil 171 pesos en 3 planteles; y superior, 21 millones 798 mil 563 pesos en 2 planteles.

“Este gobierno trabaja intensamente 24/7 para atender las necesidades que plantea brindar una educación de calidad. ¿Saben por qué? Porque la educación es el mejor legado que podemos dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos” expresó la gobernadora ante los directores y directoras de las escuelas donde se realizaron obras.

Mara Lezama explicó que cuando se combate la corrupción al dinero alcanza para más, y estas inversiones históricas son posibles porque este gobierno cierra las grietas por donde se fugaba el dinero del pueblo e iban a parar al bolsillo de unos cuántos. Hoy se invierten, en donde más se necesita, como son las escuelas para que los estudiantes se preparen mejor y no abandonen sus clases.

A alumnos y padres de familia les reafirmó que la educación es una herramienta que combate la pobreza, que ayuda a desenvolvernos mejor en la sociedad, a ser aptos para trabajar, ser útiles para el desarrollo de la comunidad y generar ingresos para sostener a las familias.

Durante su intervención, Mara Lezama explicó que este nuevo gobierno es humanista, incluyente, progresista y trabaja de la mano de la sociedad para reducir las brechas de desigualdad. “Lo hacemos a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, con un modelo de prosperidad compartida para que todas y todos avancemos y nadie se quede fuera del progreso, construyendo un futuro mejor”, citó.

Para ello, pidió a los alumnos hacer un acuerdo para que no vivan en la tristeza, en la depresión, a que nadie las lastime, a decir no a las actitudes autodestructivas, a no sucumbir. A cambio, la Gobernadora se comprometió a seguir trabajando 24/7, a seguir construyendo escuelas, carreteras, hospitales, etc. Y enseguida respondió a los estudiantes que tendrán su domo en la escuela.

A su arribo a la Secundaria Técnica 41 María Luz Zapata Rejón, la Gobernadora saludó, platicó y escuchó a los estudiantes, así como el agradecimiento del secretario general del Ayuntamiento, Cecilio Puc Sansores, por la entrega oficial de esta infraestructura educativa.

El director del IFEQROO José Rafael Lara Díaz fue el encargado de explicar los alcances de la histórica inversión a favor de las y los estudiantes de Solidaridad, que tiene una población de más de 320 mil habitantes.

A nombre del alumnado, Maili Guadalupe Tun Chay agradeció las obras que mejoran la escuela con espacios más cómodos para 926 estudiantes.

Acompañaron a la Gobernadora en la ceremonia la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el director de la Secundaria Técnica No. 41 Dennis Vladimir Vega Flota; así como los estudiantes Johan Villegas Durán, de Secundaria Técnica 41; Carlos David Vázquez Herrera, de la secundaria CAM Jean Piaget; y Erwin Yazael Díaz Ruiz, de la primaria CAM Gabriela Brimmer.