Con quemaduras de segundo grado terminó una mujer luego de que su pareja sentimental la agrediera lanzándole agua caliente a la altura del estómago en el fraccionamiento Villas del Sol, en Playa del Carmen, siendo auxiliada por una vecina que pidió la intervención de las autoridades.

El hecho se registró en la calle Vireos con avenida CTM en el municipio de Solidaridad, cuando a través del número de emergencias 911, una mujer pidió ayuda para su vecina que había sido quemada en el estómago por agua caliente, al parecer por su pareja sentimental.

#PlayaDelCarmen Mujer fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja luego que su marido le arrojara agua hirviendo en el abdomen tras una discusión pic.twitter.com/SzMRQCVb43 — De Peso (@DePeso_) March 20, 2023

Al llegar las unidades de la Policía Municipal se entrevistaron con la lesionada que les narró que al estar discutiendo con su pareja éste le tiró agua caliente la cual le cayó a la altura del abdomen y le causó quemaduras de segundo grado, aunque afortunadamente no pusieron en riesgo su vida, pero sí le provocaron mucho dolor.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la mujer y no fue necesario trasladarla al hospital, pero desafortunadamente no quiso interponer su denuncia contra su marido, para evitar que fuera detenido por lo que las autoridades no pudieron hacer mucho.

Hombre quema a su pareja con agua hirviendo en Playa del Carmen [Foto: Redacción]

