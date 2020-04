Gobierno Federal mandó material “patito” al Hospital General de Cancún

Los más de 300 trabajadores del Hospital General de Cancún se encuentran inconformes por la calidad de los insumos que envió la Federación, sobre todo los cubrebocas, que están hechos de una material más frágil y cuyo diseño no permite que selle correctamente.

Debido a esto, el personal realizó dos días seguidos una manifestación en las oficinas administrativas del nosocomio, para exigir el material de protección personal adecuado, sin el cual se niegan a entrar a las áreas de atención de COVID-19.

Al respecto de esta problemática, Carmina Javier Puc, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería Mexicana en Quintana Roo, mencionó que se comprobó que el material está clasificado como KN95, que no es el mismo modelo que la N95 que necesitan.