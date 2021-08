Hospital General quiso cobrar 86 mil pesos a paciente COVID para dejarlo ir

Usuarios del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto denunciaron públicamente el presunto abuso de las autoridades de salud al realizar cobros excesivos de hasta 86 mil pesos que se les hace a pacientes de COVID-19.

Tal es el caso de Bernabe Chan Petatillo, habitante de la zona maya, quien tenía internada en a su esposa Trinidad Cauich. Pasados cinco días y al pedir su alta voluntaria para llevarla a su casa, grande fue sus sorpresa cuando presentaron la cuenta de 86 mil pesos para que se la puedan entregar.