Playa, sin cultura ni instalaciones para trasplante de órganos

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- El Hospital General de Playa del Carmen no tiene condiciones para realizar un trasplante en sus instalaciones, pero sí para enviar órganos a un hospital de primer nivel, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes, declaró Francisco Granados Navas, director del nosocomio.

Explicó acerca de la carta que una persona con deseos de donar debe portar, misma que debe incluir el consentimiento de sus familiares para que el procedimiento se lleve a cabo de manera satisfactoria.

“Aquí el problema no es nada más una carta, sino que la familia acepte que uno quiere hacer la donación de un órgano, porque si hay un problema y no quieren que se done, aunque sea su última voluntad, se suspende la donación del órgano”, dijo el especialista.

Recomendó a las personas que deseen donar sus órganos concienciar a sus familiares para que además estén enterados de la voluntad del acaecido, porque en caso de que haya una mínima negativa, el deseo de trasplante no se podrá llevar a cabo. Abundó que los pacientes que fallecieron en accidentes de diferente tipo y donde no hubo un proceso de infección, hay mayor probabilidad de que sean candidatos a donación.

Los primeros siete años de historia del Hospital General de Playa del Carmen ningún paciente fallecido ha sido prospecto para donar sus órganos; la principal limitante no es la falta de condiciones médicas del acaecido, sino la poca información que tiene la población, que a pesar de tener el deseo de realizarlo, no sabe cómo beneficiar a alguien después con sus órganos.

Hasta este momento, ningún habitante de Playa del Carmen, por medio del nosocomio citado, ha donado órganos y según la perspectiva del galeno, en todo Quintana Roo es una situación similar.

“Es un tema muy complejo porque falta la cultura de la donación y en eso nos falta trabajar en el estado (…) desde que yo estoy acá no he tenido ningún caso de que hay un paciente que quiera donar sus órganos… si es así, debemos tomar el teléfono y hablar al Centro Nacional de Trasplante y hacer el procedimiento”, mencionó el galeno, quien agregó que prepararán charlas para enterar a la población de este recurso médico que salva vidas.