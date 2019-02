Quejas por deficiencias en el Hospital del Issste en Cancún

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Usuarios del hospital del Issste en Cancún se manifestaron ayer para denunciar las deficiencias del nosocomio, donde no se cuenta con camas ni aparatos para realizar estudios de especialidad.

Maestros pensionados mencionaron que en varias ocasiones han acudido a esta unidad para hacer uso de los servicios de salud, a los que no pudieron acceder por falta de equipo médico, así como de doctores y presupuesto.

“El director del nosocomio dice que no hay recursos, pero el Issste tiene muchos derechohabientes sólo de maestros jubilados somos mil 200, entonces no se vale, no es un servicio gratuito porque pagamos nuestras cuotas y debemos exigir que esta sea una clínica de calidad”, Manuela Uh Uc, quien fue una de las afectadas.

Esta no es la primera ocasión en que usuarios denuncian la saturación de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Cancún, anteriormente familiares externaron que la falta de camas obligaba a los doctores a instalar a los pacientes en camillas y sillas ubicadas en el pasillo del hospital.

Joaquín Calderón Martínez, director del nosocomio, también ha reconocido que el inmueble ya no puede albergar a más derechohabientes porque desde hace más de 10 años no se realiza una obra de mantenimiento o ampliación en esta clínica de primer nivel y que además da servicios de segundo y tercer nivel.

“Estamos rebasados en más del 80% porque no tengo infraestructura, tengo 19 camas para atender a 56 mil usuarios que se atienden regularmente con nosotros, para ese número de pacientes debería tener por lo menos 50 camas”, explicó el médico.

Asimismo, mencionó que las autoridades estatales, así como la dirección general a nivel nacional, conocen de las deficiencias del servicio en Quintana Roo, por lo que en tres ocasiones han solicitado la ampliación del inmueble y la subrogación de algunos estudios, sin embargo, la federación no ha otorgado los recursos para dicho proyecto.