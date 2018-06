Mario Villanueva sale de la cárcel; lo llevan a un hospital

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirma el internamiento en la Clínica Independencia, de Mario Villanueva, para que médicos lo valoren.

El ex gobernador del estado salió del Centro de Reinserción Social de Chetumal, aproximadamente a las 17:30 horas, donde permanecía interno tras su traslado desde una prisión federal.

La dependencia adelantó que existe la probabilidad de que el ex gobernador de Quintana Roo se quede internado para observación en la clínica.

La mañana del pasado 6 de junio, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Chetumal.

En la Clínica Independencia también atendieron en su momento

al ex secretario de gobierno Gabriel Mendicutti. (Redacción/SIPSE)

Segundo chequeo

Hace dos días, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, salió del Cereso de Chetumal para ingresar al Hospital General, donde le practicaron varios estudios médicos a fin de integrar el expediente clínico.

Tomografías, resonancia magnética, eco cardiograma y pulmonar, fueron algunos de los estudios practicados.

Sergio Gómez Izquierdo, médico responsable en el Centro de Reinserción Social (Cereso) informó que Villanueva Madrid, solicitó ser tratado como cualquier otro interno. “Nos dijo: a mí no me den nada más de lo que no le dan a los demás”.

“Cada uno de los especialistas emitirá su resultado. Su estado de salud es estable, pero en cuanto a su estado de ánimo, el mandatario se hace el fuerte porque está con su gente, en su tierra, entonces su estado de salud apenas será determinado”, dijo.

El doctor confirmó que el mandatario no será llevado al hospital con frecuencia, debido a que la finalidad solamente fue para integrar todos los exámenes y ajustar sus medicamentos para llevar un control de su estado.

“Por ahora solo es una cita programada, por suerte el hospital cuenta con resonancia de última generación, además la Secretaría de Salud tiene a muchos especialistas que están al servicio de la sociedad”, refirió.