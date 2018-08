Hospiten Cancún celebra Semana Mundial de Lactancia Materna

Héctor Hernández/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tres pláticas y un taller de yoga fueron otorgados de manera gratuita para los futuros papás que asistieron al auditorio de Hospiten Cancún, para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Los especialistas Aránzazu Rangel Gómez, pediatra; Eduardo Treviño Ortiz, ginecólogo y obstetra; y Verónica Flores, asesora de lactancia materna, presentaron ponencias científicas sobre lactancia, preparación del embarazo y depresión postparto, para alcanzar la salud plena tanto de mamás y bebés.

Durante las conferencias se resolvieron todas las dudas de los participantes y se abordaron mitos y tendencias que surgen como modas, pero que no refieren un respaldo médico y ponen en riesgo lo más valioso que es la salud, por ello la importancia de estar bien informados de la mano de un equipo médico multidisciplinario como el que tiene Hospiten Cancún.

El mejor alimento para el bebé

“La leche materna es el mejor regalo que le pueden dar a los bebés, porque tiene componentes especialmente diseñados para los seres humanos. El 80% esta constituida por elementos de protección (defensas y carga genética) y el 20% es alimento. Además existen múltiples beneficios tanto para la mamá y el bebé a corto y largo plazo, algo que ninguna fórmula láctea puede dar” refiere la pediatra Rangel Gómez.

La mamá produce la leche necesaria

“Todas las mujeres tienen el deseo de dar lactancia, pero la truncan por desinformación del proceso. Los primeros cuatro días sólo hay gotitas de calostro y no hay leche. Por naturaleza se produce sólo lo que necesita el bebé y va aumentando paulatinamente. En ocasiones no hay personal de la salud capacitado para orientar y surge la angustia de que no están comiendo lo suficiente y es cuando por desgracia acercan las mamilas.

Un recién nacido requiere aproximadamente ocho mililitros por toma y muchas mamás se angustian porque no les sale leche, esperando que se expulsara a borbotones. El calostro es el oro de la lactancia, porque es escaso y lo más importante de todo el período de lactancia, porque protege al bebé de las enfermedades” cometa Verónica Flores, educadora perinatal.

Verónica Flores, asesora de lactancia materna y Aránzazu Rangel Gómez, pediatra de Hospiten Cancún.

Programa permanente

En Hospiten están comprometidos con la comunidad, muestra de ello es su Club de Lactancia que ofrece asesoramiento para padres de manera gratuita y abierto a todo público. La cita es el tercer sábado de cada mes, para que las futuras madres sepan la importancia y herramientas que les ahorren tiempo, dinero y esfuerzo.

Etapa de cambios importantes

Finalmente el ginecólogo Eduardo Treviño, expuso que en mayor o menor medida se presenta la depresión postparto, cuando todo debería ser felicidad, debido principalmente al reacomodo hormonal durante los tres primeros días, tres primeros meses e incluso puede aparecer al año del alumbramiento.

Es una etapa normal donde se debe brindar todo el apoyo posible, quitar las preocupaciones, dormir y descansar bien, pero sobre todo no hacer cambios importantes como uno de residencia, debido a que el parto es un cambio que requiere tiempo de asimilación.

La Semana Mundial de Lactancia Materna 2018 este año contó con el lema Fundamento para la vida y tuvo tres objetivos: Prevenir la malnutrición y sobrepeso, garantizar la seguridad alimentaria (acceso a los alimentos en todo momento) y reducción de la pobreza.