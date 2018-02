Hostales y casas en renta incrementan en Bacalar

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Siete de cada 10 casas de la zona costera de Bacalar se han convertido en hostales y casas en renta por días, sin pagar impuestos, contaminando la laguna al contar con sistema de drenaje antiguo.

Nicanor Piña Ugalde, empresario hotelero de la ciudad de Bacalar, indicó que la afluencia de turistas ha crecido en los últimos años y hasta el momento no han tenido problemas con la ocupación hotelera, motivo por el cual en un año y medio, han crecido con la construcción de 30 nuevos hoteles en diversos puntos de la ciudad; no obstante, considera que les iría mejor si no existiera el desmesurado crecimiento de hostales y casas en renta sobre la costera.

“De las 100 casas que existen de gente particular, el 70% están rentadas y es allá donde se está yendo la gente, quienes rentan por días o semanas y son negocios que no pagan impuesto y eso nos preocupa y los que pagamos impuestos somos los hoteleros”, comentó.

Indicó que lo peor de esta situación es que se sigue contaminando la laguna, con tanta gente que reciben, porque muchas de esas casas no están adecuadas para ese tipo de negocios y carecen de drenaje, es decir, aún conservan fosas de las antiguas.

“Esos impuestos no se están reflejando y los que estamos pagando nos merma, tenemos ese problema que esperamos que se regularice y quien debe hacerlo son las autoridades estatales o municipales”, dijo

Sin embargo, pese a esa situación, comentó que hay muchos hoteles nuevos, solo entre 2017 y en lo que va de 2016, se han construido 30 nuevos hoteles.

“Hemos avanzando mucho en el tema de la hotelería, tenemos más cuartos para recibir a los turistas”, resaltó.

Indicó que en las primeras semanas del año han tenido más de un 50% de ocupación hotelera, cuando en otros años batallaban los primeros meses del año para sacar los gastos de operación.

Piña Ugalde, comentó que para la Semana Santa, ya tiene entre un 70 u 80% de reservaciones de cuartos.

Mencionó que por el contrario, no ha cerrado ningún hotel por falta de ocupación, pues se han mantenido en un 50% y en temporada alta hasta un 70%.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, tiene 63 hoteles y más de 500 cuartos de hotel hasta el tercer trimestre de 2017.