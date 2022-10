Hotel de Valladolid responde a exempleada que acusa discriminación.

El caso de Irene Hau, exempleada del hotel Mesón del Marqués, en Valladolid, Yucatán; que acusa al centro de hospedaje de discriminación; escaló en redes sociales al grado que tras varias horas, la empresa respondió a la presión de los usuarios.

Irene Hau acusó en su cuenta de Facebook, que el hotel Mesón del Marqués la despidió de su trabajo de hostess por no cumplir con sus “estándares de belleza”: