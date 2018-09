Hotel obstruye paso con sargazo en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- A pesar de que la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) recomendó al hotel Paradisus no obstruir la playa con sargazo que acumulan en el sur de su concesión costera, el centro de hospedaje sigue realizando tal práctica.

De acuerdo con el área de relaciones públicas del Paradisus, están haciendo de manera correcta la recoja del alga, a pesar que crearon una montaña de sargazo que no sólo tapa el paso en la zona federal, sino que emite mal olor.

Hugo Uribe Nicolás, titular de la Zofemat, comentó que la responsabilidad en la recoja del alga es de gobierno y particulares, sin embargo reconoce que el problema ya sobrepasó a todos.

Ayer, el sargazo que recolectaban los trabajadores del hotel en el frente de playa de dicho centro de hospedaje, ubicado a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, continuaba siendo amontando en la parte norte de la playa 88, la cual cuenta con el distintivo Blue Flag; estas condiciones no permiten el paso, de manera adecuada, de lOS transeúntes que hacen uso de la zona federal.

Carolina Moreno, relaciones públicas del hotel, informó de cinco puntos que están llevando a cabo para recoger el residuo orgánico, sin embargo reconoció que el fenómeno natural ya es mayúsculo.

“Lamentablemente, el fenómeno natural del sargazo afecta a todos en el mar caribe y no es un reto exclusivo de PPDC (Paradisus Playa del Carmen). Las cantidades de sargazo que recalan están en los cientos de toneladas mensuales ya que diariamente llega sargazo a las costas del mar caribe. Para mantener al destino lo más atractivo posible hacia el turismo nacional e internacional, PPDC y el gobierno federal trabajan de la mano”, expuso.

No obstante, bañistas que hacen uso del tramo costero, exponen que tanto el gobierno, como el particular no deben afectar una playa con acceso público a la cual llega a diario la población trabajadora de Playa del Carmen, con fines recreativos.