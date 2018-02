Se niega hotel Viceroy Riviera Maya a devolver terreno

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Al hotel Viceroy Riviera Maya se le acusa de no querer devolver un predio que le fue dado en arrendamiento para utilizarlo para sus fines comerciales en la zona conocida como Xcalacoco, en el norte de Playa del Carmen.

De acuerdo con los representantes de la familia Gual Cárdenas, propietaria del terreno que ocupa este hotel, el centro de hospedaje firmó un contrato de arrendamiento con ellos; sin embargo, hace cuatro años vendieron el sitio a otro particular y representantes del establecimiento no han querido devolver el lote.

También te puede interesar: Los aprehenden por invadir un predio en Bacalar

Rivero Gual Octavio, integrante de esta familia cozumeleña, informó mediante un desplegado en este medio de comunicación, que otorgaron en arrendamiento una parte de la fracción número 8 del predio denominado Xcalacoco, al particular propietario del hotel Sociedad Operadora Hotelera La Salle 1 S.A. de C.V.

No obstante, en 2013 la familia Gual Cárdenas decidió vender el predio y de acuerdo con la ley, se ofreció el terreno en primer lugar al arrendatario; sin embargo, éste no aceptó, por lo que vendieron el lote a otro particular.

Pese a que se realizó esta transacción comercial, la empresa apoderada del hotel no ha devuelto el predio y según comenta la fuente, no hay ánimos de que se entregue el terreno en cuestión.

Se buscó a los representantes de este establecimiento, pero no dieron versión al respecto. De acuerdo con Wilberth Gutiérrez Álvarez, fundador de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria, en la zona señalada el precio del metro cuadrado cuesta en promedio 200 dólares, por lo que un terreno en ese punto llega a tener costos millonarios.

La familia Gual pide que pronto el centro de hospedaje entregue el lugar, el cual no aclaran qué dimensiones tienen. Según propietarios de esa zona, esta familia fue pionera en el poblamiento de esa zona de la ciudad desde hace más de 50 años, aunque ahora ya no habiten en el municipio.